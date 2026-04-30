¿Sheinbaum hablará del caso Rubén Rocha Moya? Sigue la conferencia mañanera EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum abordará las acusaciones de EU contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Un día después de que EU reveló acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otras 9 personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia ‘mañanera’ este jueves 30 de abril.

Se prevé que la presidenta aborde los señalamientos en contra de funcionarios de Sinaloa que habrían ayudado al Cártel de Sinaloa, según la acusación que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La mandataria tocará el tema, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Estados Unidos solicitó la detención de Rubén Rocha Moya y del resto de personas involucradas en la investigación.

Tras recibir la solicitud, la SRE turnó la misma a la Fiscalía General de la República (FGR) para que evalúe la situación conforme a las leyes mexicanas.

En ese contexto, El Financiero comparte la cobertura EN VIVO de la conferencia ‘mañanera’ de este 30 de abril.

¿Qué dijo el gobernador de Sinaloa sobre las acusaciones? Tengo ‘apoyo’ de Sheinbaum: Rocha Moya

Horas después de que se revelaron las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotrtáfico, Rocha Moya rechazó los señalamientos de EU y argumentó que carecen de veracidad y fundamentos.

“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, expresó.

Rocha Moya envió un mensaje a los habitantes de Sinaloa y señaló: “Con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”.

Sin embargo, esa no fue la única expresión del gobernador. Rubén Rocha Moya aseguró que cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinabum.

Agregó que él continuará trabajando de manera normal. “Voy a permanecer aquí (en Sinaloa), trabajando y saliendo, yendo a desempeñar mi trabajo. No voy a cambiar mi agenda”, sostuvo.

¿Quiénes son los funcionarios de Sinaloa acusados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa?

Los documentos del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York exponen los presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado, particularmente con el Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Según el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los funcionarios mexicanos que tendrían relación con el Cártel de Sinaloa son: