EU acusa a Rubén Rocha y 9 más de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: Sigue EN VIVO las reacciones

Ruben Rocha Moya fue acusado por el Gobierno de EU de narcotráfico. (Foto: Cuartoscuro)

Estados Unidos va por Rubén Rocha Moya. El Departamento de Justicia acusó este miércoles 29 de abril al gobernador de Sinaloa y a nueve politícos más, de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La Justicia de EU alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en noviembre de 2021, después de que Los Chapitos lo ayudaran “secuestrando e intimidando a sus rivales”, además de que ha permitido que estos “operen con impunidad” bajo la promesa de protegerlos.

Por esta razón, el Gobierno de Trump asegura que los diez políticos y exfuncionarios conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos al país vecino del norte, “a cambio de apoyo político y sobornos”.

También asegura que dichos funcionarios ayudaron al Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.

En concreto, se les acusa de colaborar con la facción del los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y recibir a cambio “millones de dólares” de los beneficios de la organización criminal.

Además de Rubén Rocha, entre los políticos involucrados con el crimen organizado se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

Todos están acusados de tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, que los enfrentan a sentencias mínimas de cuarenta años de prisión y cadena perpetua.

Rubén Rocha responde a EU y dice que ‘carece de veracidad’ que lo vincule con el narco

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, aseguró que “carece de veracidad y fundamento” la acusación en su contra presentada en Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y colaborar con líderes del Cartel de Sinaloa.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, publicó en un mensaje en sus redes sociales.

Rocha afirmó que esta imputación es un “ataque” a su persona, a la Cuarta Transformación, a sus “emblemáticos liderazgos” y a los mexicanos que “representamos esa causa”.

“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, añadió.

EU no ha presentado pruebas para extraditar a Rocha Moya, responde México

La Cancillería mexicana afirmó que enviará una queja diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México por la forma en que se hizo pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República. En los documentos no se anexan pruebas”, añadió.

La Cancillería informó que el 28 de abril recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que conforme a los tratados vigentes, este tipo de información debe manejarse con carácter confidencial, por lo que la forma en que se hizo pública no se apegaría a esos lineamientos.

‘Rechazo esa infamia’: Enrique Inzunza responde a acusaciones de Estados Unidos

En sintonía con la postura de Rubén Rocha, Enrique Inzunza afirmó que las acusaciones del gobierno de Estados Unidos buscan desacreditar la integridad del movimiento de la Cuarta Transformación.

“En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”, expresó el senador de Morena a través de su cuenta en X.

“Debemos ser claros: se trata también de un ataque y una insinuación dirigida contra Morena y contra nuestro principal referente político, un mexicano ejemplar, el presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo permitiremos”, subrayó.

Embajada de EU en México respalda acusación contra Rocha Moya

La Embajada de Estados Unidos en México respaldó la acusación presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios implicados.

La representación diplomática subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga “jurisdicción”.

Además, destacó que combatir la corrupción y la delincuencia transnacional es una “prioridad compartida” entre México y Estados Unidos, por lo que ambos países mantienen el compromiso de fortalecer la transparencia, aplicar las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho.

Con información de EFE