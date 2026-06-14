Impulsar inversión en México; Obegar resalta las importaciones reguladas

Benjamín Obeso Fernández, director general de Importadora y Exportadora Obegar, dijo que con la volatilidad internacional provocada por los conflictos en Medio Oriente y las presiones sobre los precios del petróleo, México debe prepararse para aprovechar oportunidades de suministro global que fortalezcan la seguridad energética, generen mayor recaudación fiscal y beneficien a los consumidores.

El empresario destacó que el entorno actual ha demostrado la importancia de contar con una empresa como Pemex para garantizar estabilidad en el mercado nacional de combustibles.

“Hoy más que nunca queda claro que Pemex es una herramienta indispensable para México. Ha sido un factor fundamental para mantener estabilidad en momentos de incertidumbre internacional y para garantizar el suministro energético del país”, señaló Benjamín Obeso.

Sin embargo, Benjamín Obeso consideró que una estrategia energética moderna también debe contemplar mecanismos que permitan al país aprovechar oportunidades internacionales cuando las condiciones de mercado resulten favorables.

“En Obegar siempre hemos visto a Pemex como un aliado estratégico para México. Creemos que una Pemex fuerte beneficia a todos los mexicanos. Pero también creemos que, cuando existan oportunidades competitivas en los mercados internacionales, las importaciones pueden convertirse en una herramienta adicional para fortalecer la seguridad energética nacional y generar beneficios económicos para el país”, explicó Benjamín Obeso.

De acuerdo con el director de Obegar S.A. de C.V., uno de los aspectos más relevantes del debate energético es el impacto que las importaciones legales pueden tener sobre la recaudación fiscal.

“Muchas veces la conversación se concentra únicamente en el precio de los combustibles, pero hay un tema igual de importante: los impuestos. Cada litro de combustible que entra legalmente al país genera IVA, genera IEPS, genera actividad económica y genera ingresos para México”, afirmó Benjamín Obeso.

El empresario señaló que un incremento en las operaciones formales de importación puede traducirse en una mayor recaudación sin necesidad de incrementar la carga tributaria para los ciudadanos.

“Más actividad económica formal significa más recursos para el Estado. Significa más dinero para infraestructura, para hospitales, para escuelas, para seguridad y para proyectos estratégicos. La importación legal no solamente fortalece el suministro; también fortalece las finanzas públicas”, comentó Benjamín Obeso.

Competitividad para México

Asimismo, destacó que una mayor disponibilidad de fuentes de suministro puede ayudar a fortalecer la competitividad del país.

“Cuando México tiene acceso a distintas alternativas de abastecimiento, gana flexibilidad y gana capacidad de respuesta. Eso ayuda a optimizar costos, fortalecer cadenas de suministro y dar mayor certidumbre a sectores productivos clave”, indicó Benjamín Obeso.

El directivo recordó que los combustibles tienen un impacto directo en prácticamente toda la economía nacional.

“El combustible mueve camiones, autobuses, maquinaria agrícola, construcción, minería e industria. Cuando existen condiciones para mejorar la eficiencia energética, los beneficios terminan llegando a toda la cadena productiva y eventualmente a las familias mexicanas”, señaló Benjamín Obeso.

Para el director general de Importadora y Exportadora Obegar, el futuro energético del país debe construirse sobre una visión de colaboración y fortalecimiento institucional.

“Nosotros creemos en Pemex. Creemos que es una institución estratégica para México y que seguirá siendo un pilar de la seguridad energética nacional. Desde OBEGAR vemos oportunidades para complementar esfuerzos y contribuir al crecimiento del país cuando las condiciones regulatorias y de mercado lo permitan”, afirmó Benjamín Obeso.

Añadió que la empresa se encuentra preparada para participar en proyectos que generen inversión, empleo y mayor actividad económica para México.

“Obegar está lista para invertir, generar empleos, fortalecer infraestructura energética y contribuir a una mayor recaudación fiscal a través de operaciones completamente legales, trazables y transparentes. Nuestro compromiso es con México, con la seguridad energética y con el desarrollo económico del país”, puntualizó Benjamín Obeso.