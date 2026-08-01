‘Empresario’ del CJNG está ligado al Rancho Izaguirre: ¿Quién es Gerardo Botello, ‘El Cachas’?

Gerardo Botello 'El Cachas' fue líder del CJNG en Guanajuato y Michoacán antes de ser guardaespaldas de la esposa del 'Mencho'.

Al frente de Bubux Baby Shoes, empresa mexicana de calzado infantil, está uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Gerardo Botello Rodríguez, alias ‘El Cachas’, quien también está relacionado con el Rancho Izaguirre, según autoridades de Estados Unidos.

‘El Cachas’ y otros seis de sus familiares son parte del equipo de ‘lavadores de dinero profesionales’ del CJNG, de acuerdo con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La familia Botello está al frente de al menos cuatro empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación y sancionadas por EU.

Además de la empresa de zapatos, los Botello tienen empresas como Green Agropacific, Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, así como con Rancho San Miguel Los Tres Hermanos.

Perfil de Gerardo Botello Rozalez, ‘El Cachas’, exguardaespaldas de la esposa de ‘El Mencho’

Actualmente, ‘El Cachas’ tiene 49 años. Los registros de las autoridades señalan que nació el 3 de febrero de 1997. No obstante, Gerardo Botello Rozalez se ganó un lugar en el crimen organizado en 2002, cuando participó en una red de huachicol, de acuerdo con registros oficiales recogidos por Reforma.

Registros federales establecen que ‘El Cachas’ se desempeñó como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en en Michoacán y Guanajuato en 2014.

También se sabe que ‘El Cachas’ entró a la élite del CJNG a través de Los Valencia y que fue guardaespaldas de Rosalinda González Valencia, ‘La Jefa’, exesposa de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, a quien protegió hasta mayo de 2018, cuando fue detenido en su domicilio en Zapopan, Jalisco.

Luego de ser arrestado, Alfonso Navarrete Prida, entonces secretario de Gobernación, aseguró que ‘El Cachas’ es un hombre “peligroso”, responsable de asesinatos a policías e integrantes de grupos delictivos contrarios al CJNG. También le atribuyo delitos contra la salud, secuestro y extorsión, por lo que fue vinculado a proceso.

‘El Cachas’ lideró al CJNG desde prisión y se le vinculó con el Rancho Izaguirre

Aunque las autoridades mexicanas prometieron la extradición de ‘El Cachas’ a Estados Unidos en 2018, Gerardo Botello Rozalez nunca fue entregado ni internado en una prisión de máxima seguridad, lo que le permitió continuar con sus operaciones al frente del CJNG.

Según el Departamento del Tesoro, ‘El Cachas’ supervisó las actividades criminales desde el penal de Puente Grande.

Aunque fue sentenciado en 2020 a siete años de prisión, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, mencionó que ‘El Cachas’ estaba libre y no tenía deudas con la justicia apenas en junio del año pasado.

La aclaración del funcionario de Jalisco ocurrió luego de que ‘El Cachas’ apareció junto con su familia en una narcomanta en la que se le vinculaba con el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG.

Aquel mensaje colgado en calles de Zapopan exigía a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para que investigara a ‘El Cachas’, a quien señalaron de llevar la contabilidad de las personas secuestradas por el CJNG.

EU retomó estas acusaciones y agregó que Gerardo Botello “reclutaba miembros para su organización criminal mediante métodos atroces y coercitivos”.

EU acusó al 'Cachas' de estar detrás del campo de adiestramiento del Rancho Izaguirre. (Cuartoscuro)

De zapatos infantiles a seguridad privada: ¿Qué empresas tiene ‘El Cachas’, líder del CJNG?

Autoridades estadounidenses han identificado a cuatro empresas que pertenecen a ‘El Cachas’ y su familia, las cuales tiene presencia en cuatro estados:

Bubux Baby Shoes S.A. de C.V.: Empresa que se dedica a la venta de calzado infantil, principalmente en Guanajuato.

Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V.: Empresa de cultivos para bebidas ubicada en Nayarit.

Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V: Empresa de seguridad privada con sede en Michoacán y Jalisco, que cuenta con permisos para que sus elementos puedan portar armas de fuego.

S.A. de C.V: Empresa de seguridad privada con sede en Michoacán y Jalisco, que cuenta con permisos para que sus elementos puedan portar armas de fuego. Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V.: Empresa de tequila y agave ubicada en Jalisco.

¿Qué sabemos de la familia de ‘El Cachas’ y su participación en el CJNG?

La esposa, hijos, sobrinos y un primo de Gerardo Botello ‘El Cachas’ están relacionados con actividades en las empresas sancionadas por el Tesoro estadounidense, así como en la estructura del CJNG.

Según el organigrama del CJNG publicado por EU, los familiares de Gerardo Botello Rozalez que operan en el Cártel Jalisco Nueva Generación son:

Liliana Cisneros Tapia : Secretaria del órgano de supervisión de Green Agropacific.

: Secretaria del órgano de supervisión de Green Agropacific. Jesús David Botello Ortiz : Secretario del consejo de administración de Green Agropacific.

: Secretario del consejo de administración de Green Agropacific. Edgar Gerardo Botello Ortiz : Tesorero del consejo de administración de Green Agropacific.

: Tesorero del consejo de administración de Green Agropacific. Ricardo Botello Ortiz : Tesorero del consejo de administración de Rancho San Miguel.

: Tesorero del consejo de administración de Rancho San Miguel. Miguel Ángel Ayala Botello : Ocupa un puesto de liderazgo en Bubux, además de que fue titular de la Dirección de Seguridad Pública de Tepalcatepec, Michoacán.

: Ocupa un puesto de liderazgo en Bubux, además de que fue titular de la Dirección de Seguridad Pública de Tepalcatepec, Michoacán. Gustavo Botello Rodríguez : Operador del CJNG detenido el año pasado y acusado por narcotráfico, además de que fue policía municipal en Tepalcatepec, bajo el mando de Miguel Ángel Ayala.

: Operador del CJNG detenido el año pasado y acusado por narcotráfico, además de que fue policía municipal en Tepalcatepec, bajo el mando de Miguel Ángel Ayala. Wiliam Geovanni Botello Rodríguez: Operador del CJNG y posteriormente policía municipal en Tepalcatepec.