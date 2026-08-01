‘Ya chilló la rata’: ¿Quién es Raymundo Peralta, el mexicano que creó el SPEI en 2004?

Raymundo Eugenio​ Peralta Herrera es 'el padre' de SPEI; trabajó del 2000 al 2004 en un nuevo sistema de pagos que sigue vigente 22 años después. (Fotoarte El Financiero).

Hacer transferencias bancarias ya es una tarea cotidiana; sin embargo, la historia del SPEI comenzó hace más de 20 años, en 2004, cuando un mexicano desarrolló la plataforma que hoy se usa para pagar.

El responsable de crear el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico) es el doctor Raymundo Eugenio Peralta Herrera.

Aunque Peralta trabajó en el Banxico durante 15 años, una de sus misiones fue al frente de la Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura Informática, un equipo conformado por siete personas, que trabajó en el desarrolló el SPEI de 2000 al 2004.

¿Quién creó el SPEI para hacer transferencias bancarias?

Raymundo Eugenio​ Peralta Herrera​ cuenta con un doctorado, de acuerdo con la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según el Repositorio de la UNAM, en 1988 Peralta obtuvo el grado de Maestro en Ciencias, enfocado en computación.

A lo largo de su trayectoria profesional Raymundo Peralta cuenta con más de 30 años de experiencia en el sistema financiero mexicano. Comenzó a trabajar el 1994 en el Banxico donde colaboró en los proyectos:

Diseño, desarrollo y puesta en marcha de los sistemas de subastas en tiempo real en infraestructura extendida de seguridad.

Desarrollo de la ley modelo de firma electrónica.

Participó en el capítulo de comercio electrónico del Código de Comercio.

Fue responsable del desarrollo de proyectos regulatorios en materia de ciberseguridad y finanzas abiertas.

Peralta Herrera también trabajó en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde abordó temas de riesgo de créditos hipotecarios y en el cálculo de la estimación de las reservas de crédito.

Desde 2018 ha ocupado cargos directivos relacionados con el tema de desarrollo de sistemas bancarios y de registros públicos.

Y a todo esto, ¿qué es SPEI?

El SPEI funciona como un puente entre bancos que permite hacer transferencias de dinero las 24 horas del día, los 365 días del año.

Es operado por Banxico y su objetivo es facilitar los pagos entre las instituciones financieras. Se garantiza que estos son seguros y eficientes.

Para que una entidad financiera ‘se una’ al SPEI, se debe certificar para asegurar que su infraestructura funciona de manera adecuada.

Además, “los participantes están obligados a notificar al Banco de México en caso de que realicen cambios en los sistemas con los que operan a través del SPEI para que, de ser necesario, se realicen las revisiones que corresponda”, se detalla en un documento de Banxico.

Banxico 'respalda' al SPEI, que fue creado en 2004 y tiene el objetivo de que los pagos electrónicos sean más seguros. (Cuartocuro). (Graciela López Herrera)

¿Cómo funcionan las transferencias por SPEI?

La principal ventaja de SPEI es que procesa transferencias en tiempo real. En promedio en 1.9 segundos. En un inicio funcionaba en una red privada, cifrada por hardware, detalló su creador.

Según Banxico, así funciona el sistema de pagos de SPEI:

Los bancos se identifican usando una firma electrónica.

Envían órdenes de pago firmadas al sistema.

El sistema verifica las firmas y, si son correctas, las deja pasar.

El sistema concilia el balance del usuario, los datos firmados y los fondos se transfieren al receptor.

A su vez, los bancos receptores deben verificar la información.

Así funciona el sistema de transferencias de SPEI. (Banxico).

¿Por qué SPEI es pieza clave en el sistema financiero mexicano?

El SPEI comenzó a operar en agosto del 2004 y es importante en la economía mexicana porque a diario se transfieren millones de pesos entre instituciones y personas de manera segura.

Incluso si se llega a ‘perder’ una transferencia, existe todo un sistema de Banxico para rastrear el problema. A lo largo de los últimos cinco años, el número de transferencias que procesa el SPEI se ha incrementado a una tasa anual promedio de 32 por ciento.

Banxico explica que esto se debe a que SPEI liquida cada vez más pagos del gobierno federal: nóminas, pensiones y pagos a proveedores.

Además, los participantes del SPEI pueden transferir pesos mexicanos a cualquier otro participante y el sistema procesa 15 tipos de pago.

Banxico también explica que el SPEI usa un protocolo de comunicación abierto y del cual es propietario: este fue específicamente diseñado para las transferencias y no depende de una arquitectura, lenguaje de programación o sistema operativo determinado, se detalla.