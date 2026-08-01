De Hogwarts a la UNAM: Rodrigo Murray, voz del profesor Lupin, también da clases en CU

El actor Rodrigo Murray es un profesor de la UNAM, da clases en Ciudad Universitaria. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro/Shutterstock)

En la pantalla, Rodrigo Murray se mueve con la soltura que le han dado décadas de experiencia: lo hemos visto en Las Muertas, Amores perros, Narcos: México y Cuenta congelada. Pero hay otro escenario donde también se desenvuelve, uno sin cámaras ni reflectores: un salón de clases.

Ahí, frente a un grupo de alumnos, Murray no interpreta a nadie más que a sí mismo. Es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución donde él se formó como estudiante y a la que, años después, decidió volver —ya no como alumno, sino como guía— para compartir con las nuevas generaciones lo que dos décadas de oficio le han enseñado.

Así que no está tan alejado de uno de sus trabajos más conocidos en el doblaje: él fue la voz del profesor Remus Lupin en Harry Potter y el prisionero de Azkaban.

El actor y conductor Rodrigo Murray imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué estudió Rodrigo Murray en la UNAM?

Al igual que otros famosos como Pedro Sola, egresado de Economía, o Verónica Castro, de Relaciones Internacionales, Rodrigo Murray estudió en UNAM: cursó la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras.

Él se tituló con un informe académico sobre la elaboración de material didáctico en apoyo a la docencia con el tema Radioteatro: 13 obras universales, presentado en 2010.

Antes de ingresar a la educación superior, tomó diferentes cursos de actuación y ya daba clases de diferentes asignaturas a adolescentes de secundaria. Durante su etapa de universitario, vivía en Copilco y llegaba en bici o caminando a sus clases.

“Para mí querer ser actor significaba estudiar la universidad, eso cambió mi vida entera, mi destino, yo pertenezco ahí, la necesito”, mencionó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2023.

¿Qué clases imparte Rodrigo Murray en la UNAM?

Rodrigo Murray es profesor de asignatura en la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte las materias Actuación III y Actuación IV.

Su labor docente comenzó en 2016 y continúa vigente. El pasado abril, en entrevista para el podcast Mixologando de José Eduardo Derbez, explicó que enseñar es una manera de agradecer todo lo que la universidad le brindó durante su formación.

“En realidad el hecho de que esté en la universidad, dar clases lunes y viernes de 8 a 10 de la mañana, es porque la UNAM me dio de todo y de alguna manera quiero corresponder a todo lo que obtuve sin poner un solo peso”.

Rodrigo Murray es profesor de la UNAM y está activo actualmente, según la máxima casa de estudios. (Foto: Captura SIIA UNAM)

El actor disfruta trabajar con alumnos de tercer y cuarto semestre, por el momento que atraviesan: “Tienen claro el destino y ya tienen un mayor compromiso. Por ello es más difícil enfrentar a un público que al alumnado”.

Dentro de su método de enseñanza, el intérprete suele pedirles que investiguen a profundidad a los personajes que interpretarán, consejo que le da a todas las generaciones donde ha sido profesor: “Deben ser detectives, conocer el marco histórico, quién era, ponerse en sus zapatos, tratar de respirar, oler, sentir y dormir como ese personaje por lo menos durante dos semanas para entenderlo mejor”.

Además, en las calses impartidas recalca la importancia del arte en la sociedad: “Trato de hacerles entender es que a través del teatro que hacemos, tanto cine como televisión, su meta debe ser transformar un poco a las personas para bien (...) el teatro tiene una grandísima oportunidad de volver a congregar y eso es fantástico”, agregó en entrevista con TV UNAM.

¿Quién es Rodrigo Murray?

Rodrigo Murray nació el 3 de octubre de 1967 en la Ciudad de México. Es actor de cine, televisión, teatro y doblaje, con una carrera profesional que supera las tres décadas.

Después de estudiar Literatura Dramática y Teatro, comenzó a participar en montajes teatrales y posteriormente dio el salto a la televisión y al cine, donde se consolidó como uno de los intérpretes de carácter más reconocidos de México.

En la pantalla grande ha participado en películas como Amores perros, Ciudades oscuras, Perfume de violetas, Cilantro y perejil, La dictadura perfecta, Un padre no tan padre, El mesero, ¡Qué despadre!, entre otras.

En televisión ha formado parte de producciones como Capadocia, XY, Sr. Ávila, Narcos: México, Los enviados, La flor más bella, Las Muertas en Netflix y Cuenta congelada, por mencionar algunas.