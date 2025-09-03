Licenciada Verónica Castro: ¿De qué fue la tesis de la actriz que es internacionalista por la UNAM?

Verónica Castro no solo triunfó como actriz en telenovelas, películas y series como La Casa de las Flores, pues también terminó sus estudios universitarios.

La expareja de Adolfo Ángel de Los Temerarios se tituló mediante una tesis de la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1979.

Verónica Castro también estudió actuación y locución. (Foto: Cuartoscuro)

¿De qué trata la tesis que hizo Verónica Castro?

El cantante Cristian Castro contó en una entrevista que su mamá acudía a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria cuando estaba embarazada.

Los estudios de la actriz Verónica Castro fueron cubiertos por su mamá, quien siempre los motivó a “superarse”.

“A todos sus hijos les dio carrera, mi mamá me tiene muy orgulloso, tal vez ella pudo aprovecharse de su belleza, pero no, quiso estudiar y marcar la diferencia (...) tiene su tesis, iba embarazada de mí a presentar sus exámenes”, contó el intérprete de ‘Azul’ en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante en 2023.

La tesis de la actriz de la telenovela mexicana Los ricos también lloran, lleva por título Organismos internacionales de televisión y fue presentada en 1979 junto a una mujer identificada como María Esther Valdés González.

Dentro del texto se tocan los temas acerca de los orígenes de las telecomunicaciones, las frecuencias de radio y los canales de televisión del sistema privado y gubernamental, así como la historia de la televisión en México, desde sus programas hasta cambios importantes como la llegada del color a la pantalla chica.

Posteriormente, aparece un análisis de organismos internacionales de otros continentes, pro ejemplo, la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

En la tesis presentada por la expareja de ‘El Loco Valdés, integrante del ‘club de los 28′, también se explican las actividades de cada uno de los organismos que menciona.

El trabajo de titulación lo finaliza con un apartado del papel que jugaban los satélites como vía de comunicación en 1979, con un apartado especifico que menciona lo siguiente: “Cualquier publicación sobre satélites y comunicación deja de ser vigente en el mismo momento de ser concluido”, esto debido al avance de la tecnología.

El texto Organismos internacionales de televisión fue firmado por Verónica Judith Sainz Castro (nombre completo de la actriz) y está publicado en la página de Tesiunam, donde se puede leer o descargar en un formato digital. Solo basta con escribir el título de la tesis y aparece en una ventana diferente al dar clic en la opción ‘consultar’.

Verónica Castro se tituló de la universidad en 1979. (Foto: Cuartoscuro) (Antonio Cruz/Cuartoscuro)

¿Qué más estudió Verónica Castro aparte de Relaciones Internacionales?

Cristian Castro, hijo de Verónica Castro, aseguró que su mamá también estudió actuación en el Instituto Andrés Soler, ubicada en la Ciudad de México.

Además, tiene una licencia que avala su preparación profesional como locutora de radio: “Todos esos estudios los terminó con la ayuda de mi abuela, con ese sueldo de secretaria, yo las admiro mucho”, declaró el intérprete de ‘Así era ella’ cuando estuvo en el programa El minuto que cambio mi destino en diciembre de 2023.