Jezzini reaparece con extraño comunicado y borra Instagram: ‘Exploté... El fantasma resultó ser una sábana’

La desaparición pública del influencer Jezzini ha generado una ola de especulaciones en redes sociales y un comunicado publicado este 2 de septiembre en su Instagram oficial no hizo más que aumentar la preocupación de sus fans.

En agosto, el influencer de Monterrey, Nuevo León, dejó de tener actividad en sus cuentas y mostró un comportamiento inusual: borró todo el contenido de Tik Tok, donde tiene 6.3 millones de seguidores, y puso su foto de perfil en negro.

“Estoy bien, si te preocupaste, perdón. Si me extrañas, yo también. Si me estás dando ni espacio, gracias. Mi mamá y mi equipo insistieron en que les hablara”, se lee en el mensaje mostrado sobre el fondo de su computadora, donde se aprecia un mapa y una fotografía de vacas.

Jezzini es un popular influencer de Monterrey. Ya borró todo su contenido de Tik Tok. (Foto: TikTok / @jezzini)

¿Qué dice el comunicado de Jezzini?

Jezzini publicó un texto cargado de metáforas en el que explicó las razones de su retiro: aseguró que necesitaba un respiro tras sentirse sobrepasado.

“Me fui un rato porque exploté. Fue una explosión tranquila, un despertar. En 3, 2, 1… abrí los ojos y vi todo desde otro lugar. Las luces de la casa embrujada se prendieron y el fantasma resultó ser una sábana; la bruja, un maniquí”.

En el mensaje, también habló de sentirse indigno del cariño recibido por sus seguidores: “Como niño a quien el amor visitó poco, me he convertido en un adulto que hoy se siente indigno de este afecto tan fantástico”.

Jezzini borró todo el contenido de Tik Tok. (Foto: Captura de pantalla).

El influencer mexicano relató que, desde su retiro, ha dedicado tiempo a actividades simples como respirar, escribir, gritarle al mar o reflexionar sobre su inocencia perdida.

Además, citó al poeta francés Arthur Rimbaud: “Je est un autre”(Yo es otro) y agregó “Muerte al poeta. ¿Y si yo es alguien más?“.

“Si te digo que aprendí a volar y fallo en el intento, ¿me cacharías en el viento?“, concluye. La imagen alcanzó 55 millones de ‘me gusta’ en media hora. Poco después, eliminó Instagram.

Jezzini publicó un comunicado en Instagram el 2 de septiembre de 2025. (Foto: Captura de pantalla).

¿Quién es Jezzini y qué le pasó? Esto sabemos de su ‘desaparición’

Jezzini, cuyo nombre real es Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, se convirtió en un referente del mundo digital desde la pandemia. Con su estilo irreverente y carisma natural, alcanzó más de 6.3 millones de seguidores en TikTok y 1.6 millones en Instagram.

Desde 2020, su presencia en campañas publicitarias y colaboraciones lo consolidaron como uno de los creadores de contenido más influyentes de México. Incluso apareció en la producción de Netflix Bienvenidos a la Familia y en Shark Thank México, donde propuso de broma un proyecto llamado Freudchella enfocado en la psicología.

A principios de agosto de 2025, comenzaron a circular publicaciones extrañas en su cuenta de Instagram. Poco después, todas sus redes sociales fueron desactivadas, lo que desató teorías entre sus fans: desde un retiro espiritual hasta la posibilidad de un hackeo o incluso un problema de salud.

En medio del misterio, un supuesto hermano de Jezzini compartió en redes sociales que todo se trataba de un “asunto familiar” que prefieren mantener en privado.

En diciembre de 2023, una publicación de Jezzini con los ojos hinchados tras un masaje se volvió viral. (Foto: X / @jezzini)

El usuario, identificado como @dr.chauquetjezzini, comentó: “Quise hacer este video por lo de mi hermano, es un asunto que mi familia y yo queremos mantener lo más hermético posible”.

Uno de los últimos videos de Jezzini en TikTok mostró una sesión de hipnosis con la que buscaba dejar de fumar.