¿Cuándo se estrena ‘El Conjuro’ 4? Lo que debes saber del final de la saga inspirada en Ed y Lorraine Warren

El último caso está por revelarse... todos los detalles sobre el estreno de 'El Conjuro 4' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, WarnesBros).

El esperado final de la saga de los Warren llega a los cines mexicanos con el estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos. La película promete ser la entrega más aterradora de la franquicia, inspirada en un caso real.

La saga de terror más exitosa de la última década llega a su desenlace. Esta cinta vuelve a poner en el centro a Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes enfrentan uno de los casos más inquietantes de su carrera: la aterradora historia de la familia Smurl.

Los fans ya cuentan los días para descubrir qué nuevos horrores aguardan en esta última entrega, que promete cerrar con fuerza la historia de los investigadores paranormales más famosos del cine. Conoce todos los detalles a continuación.

¿Cuándo se estrena El Conjuro 4 en México?

El Conjuro 4: Últimos Ritos tiene su fecha de estreno internacional oficialmente marcada el viernes 5 de septiembre de 2025. Sin embargo, algunas cadenas de cine en México organizan funciones desde el miércoles 3 de septiembre, lo que permite a los fanáticos ver la película desde poco antes.

La preventa de boletos ya está disponible mediante el sitio web de Cinépolis y también el de la cadena Cinemex, los cuales recientemente generaron polémica al cobrar comisión por comprar boletos en línea.

¿De qué trata El Conjuro 4?

La historia se sitúa en 1986, cinco años después de El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo. Los Warren investigan el caso de la familia Smurl en Pensilvania, quienes aseguran vivir fenómenos paranormales dentro de su casa: olores nauseabundos, sombras, ataques físicos y presencias demoníacas.

El tráiler adelanta la aparición de Valak (La Monja) y la muñeca Annabelle, símbolos de los horrores previos de la saga. Además, muestra a Lorraine enfrentando un demonio que la amenaza con la frase: “Te hemos estado esperando con mucha paciencia”.

¿Cuál es la clasificación de ‘El Conjuro 4′?

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) en México asigna la clasificación B15 a El Conjuro 4: Últimos Ritos. Esto significa que la cinta está dirigida a mayores de 15 años debido a su contenido: escenas violentas, lenguaje fuerte y momentos de alta tensión; sin embargo, no es una restrictiva sino informativa por el tipo de temas que trata.

¿Cuál es el reparto de ‘El Conjuro 4′?

El elenco incluye tanto a los protagonistas clásicos como a nuevas incorporaciones:

Vera Farmiga – Lorraine Warren

Patrick Wilson – Ed Warren

Madison Lawlor – Lorraine joven

Orion Smith - Ed joven

John Brotherton - Brad Hamilton

Rebeca Calder - Janet Smurl

Mía Tomlinson - Judy

Steve Coulter - Padre Gordon

Jemma Churchill - Secretaria

Ben Hardy

Eliot Cowan

Beau Gadsdon

Peter Wight

‘El Conjuro 4′: ¿Se basa en una historia real?

El Conjuro 4 está inspirada en el caso real de la familia Smurl, quienes afirmaron sufrir fenómenos paranormales en su casa de Pensilvania. Según los testimonios, los Warren detectaron la presencia de cuatro entidades: una anciana, una joven violenta, un hombre que murió en la casa y un demonio.

Este fue uno de los últimos casos que el matrimonio investigó y que incluso los sacó del retiro. ¿Estás listo para despedirte de la saga con su historia más oscura?