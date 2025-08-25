Prueba del líder en ‘La Casa de los Famosos México’: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gala de este lunes?

Shiky, Mar Contreras y Dalilah Polanco son los finalistas de la prueba del líder este lunes (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, www.lacasadelosfamososmexico.tv).

La Casa de los Famosos México vive en tensión tras la eliminación de Priscila Valverde. Hoy, la atención se centra en la prueba del líder, un reto decisivo que no solo asegura inmunidad, sino que también puede alterar por completo la estrategia dentro de la casa.

La semana pasada, el reality sorprendió al anunciar no uno, sino dos ganadores de la Prueba del Líder. Tras una dura batalla en el reto “Troncos Locos”, el comediante Facundo y Aarón Mercury resistieron más de seis minutos en equilibrio, lo que llevó a “La Jefa” a otorgarles el liderazgo compartido. Pero hoy la historia dará un nuevo giro.

¿A qué hora y dónde ver la Prueba del Líder HOY en ‘La Casa de los Famosos México’?

Los seguidores del reality pueden disfrutar la competencia en vivo por estas opciones:

Televisión abierta: Canal 5 de Televisa, este lunes a las 10:00 pm (hora CDMX). Streaming: ViX Premium, con acceso 24/7 a más de 60 cámaras, pre-galas, galas y post-galas, a partir de las 9:30 pm (hora CDMX)

La Casa de los Famosos México Priscila Valverde fue la cuarta eliminada del reality show. (Foto: Cuartoscuro/www.lacasadelosfamososmexico.tv)

¿Qué es la prueba del líder en ‘La Casa de los Famosos México’ y qué beneficios otorga?

La Prueba del Líder es una dinámica semanal en la que los habitantes compiten en desafíos físicos o estratégicos para obtener el liderazgo de la casa. Quien gana asegura:

Inmunidad total: no puede ser nominado durante la semana.

no puede ser nominado durante la semana. Poder de salvación: puede sacar a un habitante de la placa de nominados si conserva el beneficio.

puede sacar a un habitante de la placa de nominados si conserva el beneficio. Suite del líder: un espacio privado y de lujo que puede compartir con un compañero.

Cada lunes, esta competencia mantiene máxima tensión a los seguidores, ya que el resultado puede marcar el rumbo de toda la semana.

Finalistas de la Prueba del Líder de HOY

Este lunes 25 de agosto, los finalistas que compiten por el liderazgo son:

Shiky Clement

Mar Contreras

Dalílah Polanco

Los tres superaron las rondas preliminares y buscan asegurar inmunidad en una semana clave. La tensión aumenta porque el resultado puede modificar por completo las nominaciones del miércoles.

El formato cambia cada lunes. En esta ocasión, los habitantes enfrentan un reto de puntería y estrategia: deben lanzar pelotas en una plataforma con huecos de distintos colores; sin embargo, se desconoce si tenga alguna variante la gran final, que se celebra en la noche durante la gala principal.

La Casa de los Famosos Por trayectoria y participación, Facundo se mantiene en La Casa de los Famosos como uno de los favoritos. (Foto: www.lacasadelosfamososmexico.tv)

Así llegan los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ este lunes

La semana 4 cerró con la salida de Priscila Valverde, quien perdió el apoyo del público frente a Mariana Botas y “El Guana”. Previamente de ella, los eliminados en el reality show Olivia Collins, Adrián Di Monte y Ninel Conde, esta última considerada una de las favoritas al inicio de la competencia por la gran popularidad que tiene pero que no logró materializar.

Con el reality cada vez más intenso, los Cuartos Día y Noche se juegan su permanencia con estrategias, alianzas y algunas ‘traiciones’ y actitudes que dividen a la audiencia, la cual ya tiene a sus favoritos y la palabra final sobre quién sigue y quién se va.