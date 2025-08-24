Eliminado 4 de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la gala EN VIVO?

Entre los nominados de la semana 4 de 'La Casa de los Famosos México' está Mariana Botas y Alexis Ayala. (Foto: Cuartoscuro/www.lacasadelosfamososmexico.tv)

La semana 4 de La Casa de los Famosos México concluye con la gala de expulsión de uno de los habitantes a manos del público.

En la gala anterior, la eliminada 3 fue Ninel Conde, que sorprendió porque cuando fue anunciada su participación en el reality se convirtió en una de sus favoritas, pero al pasar las semanas perdió apoyo.

Ahora, son 7 los habitantes nominados en LCDLFM en riesgo de salir luego de que Facundo, líder de la semana, salvara a Shiky Clement de la placa.

Facundo se quedó con la salvación en la semana 4 de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: @lacasafamososmx).

¿Dónde ver la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México?’ 2025 hoy?

La transmisión de La Casa de los Famosos México tiene diferentes formas de seguirse en directo este domingo.

El reality show se transmite en Las Estrellas en la TV abierta o en la plataforma de streaming VIX Premium.

En caso de no tener acceso a ninguna, en las redes sociales del programa de TV se comparten videos de los momentos destacados de la gala o puedes seguir el minuto a minuto de El Financiero Entretenimiento donde se publican actualizaciones en momento real.

¿A qué hora ver al eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’ EN VIVO?

Los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 se preparan para conocer al compañero del reality show que se despide este 24 de agosto.

El horario de inicio del programa de TV es a partir de las 8:30 p.m. del tiempo del centro de México en ambos sitios de transmisión.

Aunque la pregala, donde muestran momentos destacados de la semana, comienza media hora antes, es decir, a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México, pero en exclusiva por VIX Premium.

Dalilah Polanco está nominada en la semana 4 de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro). (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los nominados de la semana 4 de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Los participantes de La Casa de los Famosos México en riesgo de ser eliminados en la semana 4 del reality show son 7.

Entre ellos destaca la primera nominación de ‘El Abelito’, gracias a que Mariana Botas obtuvo el beneficio de dar 3 puntos a un habitante al término de la gala de nominación, mismos que dio al creador de contenido y lo subió a la placa.

Esta es la lista de los participantes en riesgo de salir este 24 de agosto:

Alexis Ayala con 6 puntos

Guana con 5 puntos

Priscila Valverde con 5 puntos

Dalilah Polanco con 4 puntos

Abelito con 4 puntos

Mar Contreras con 4 puntos

Mariana Botas con 4 puntos

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025?

Para votar en La Casa de los Famosos México y apoyar a tu favorito para que no salga del reality show es en la página oficial www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota.

Después de ingresar al sitio web, eliges al participante nominado, luego la foto con su imagen y das clic en enviar.

El periodo de votación no está habilitado todo el tiempo, en cambio, es de miércoles a domingo en diferentes horarios que son los siguientes:

Miércoles: Al final de la gala de nominación y hasta la postgala a la medianoche.

Al final de la gala de nominación y hasta la postgala a la medianoche. Jueves: Se abre en la emisión de la pregal a y se cierra a medianoche.

Se abre en la emisión de la pregal y se cierra a medianoche. Viernes: La votación comienza a las 9:30 p.m. y hasta el final de la fiesta en la casa.

La votación comienza a las 9:30 p.m. y hasta el final de la fiesta en la casa. Domingo: Comienza en la pregala a las 8:00 p.m. y se termina cuando Galilea Montijo anuncia el fin de las votaciones en la transmisión en vivo.

Si tienes una suscripción activa a VIX Premium, puedes distribuir hasta 10 votos en LCDLFM en lugar de uno entre los participantes nominados.