‘Corre, Forrest, corre’: Senador de Filipinas huye de detención dentro del recinto; desata balacera

Dela Rosa salió de su escondite para emitir un voto clave en la Cámara Alta el lunes, ayudando a instalar a Cayetano, aliado de Duterte, como presidente del Senado. (Foto: EFE)

Se escucharon disparos la noche del miércoles en el Senado de Filipinas, donde un legislador buscado por la Corte Penal Internacional se ha refugiado, según imágenes transmitidas en vivo por medios locales.

“Este es el Senado de Filipinas. Presuntamente estamos bajo ataque. El sargento de armas ha confirmado que hubo disparos aquí”, dijo el líder del Senado, Alan Peter Cayetano, en un video publicado en su cuenta de Facebook.

¿Por qué hubo disparos en el Senado de Filipinas?

El senador Ronald Dela Rosa ha estado viviendo en el complejo del Senado desde el lunes. Exjefe de policía, es buscado por la Corte Penal Internacional por su papel en presuntos crímenes relacionados con la mortífera ofensiva contra las drogas ilegales durante la administración del expresidente Rodrigo Duterte.

Las tensiones aumentaron en el edificio la noche del miércoles cuando apareció personal armado, según la radio local, poco después de que la Corte Suprema no otorgara alivio inmediato a Dela Rosa, quien solicitó una orden de restricción temporal contra su arresto.

El tribunal pidió a las partes responder a la petición de Dela Rosa en un plazo de 72 horas.

Más tarde, el secretario del Interior, Jonvic Remulla, llegó al Senado y aseguró que no tiene planes de arrestar a Dela Rosa.

“Nadie fue alcanzado, nadie resultó herido, nadie murió”, dijo Remulla a los periodistas. “No hemos verificado quiénes son los perpetradores. Estoy aquí para garantizar la seguridad de todos”.

¿De qué acusan al aliado del expresidente Rodrigo Duterte?

El jefe de la Oficina Nacional de Investigación, Melvin Matibag, afirmó que la agencia no estuvo detrás de los disparos y agregó que no hubo un nuevo intento de ejecutar la orden de arresto de la CPI contra Dela Rosa.

El legislador de 64 años niega haber cometido irregularidades, pero ha permanecido oculto durante seis meses.

Tras protagonizar una persecución a alta velocidad con agentes de la Oficina Nacional de Investigación, correr por los pasillos y subir y bajar escaleras en el edificio del Senado el lunes, ahora ha invocado su derecho a santuario.

El rápido giro de los acontecimientos esta semana ocurre mientras se intensifica la ruptura entre el presidente Ferdinand Marcos Jr. y su aliada convertida en rival, la vicepresidenta Sara Duterte, hija de Rodrigo Duterte, y mientras la economía enfrenta presiones, incluido el impacto de los mayores precios de la energía derivados de la guerra en Medio Oriente.

Dela Rosa salió de su escondite para emitir un voto clave en la Cámara Alta el lunes, ayudando a instalar a Cayetano, aliado de Duterte, como presidente del Senado y potencialmente frenando un movimiento para respaldar una nueva votación de juicio político que ya fue aprobada en la Cámara Baja contra la vicepresidenta.

Cayetano dijo que habrá una investigación exhaustiva en los próximos días y que se llevará a cabo una sesión el jueves.

El diario Inquirer informó que Cayetano dijo que existe un acuerdo entre senadores y Remulla para que Dela Rosa no sea arrestado porque sus “recursos legales no se han agotado”.

El secretario del Senado, Mark Llandro Mendoza, dijo después de los disparos que “todos estamos seguros aquí”. “Todos en el Senado están a salvo. Estamos confinados ahora”, afirmó.