Almagro pedirá a la CPI la detención de Maduro por causar ‘baño de sangre’

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) que ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el “baño de sangre” contra los manifestantes tras las elecciones.

“Maduro anunció un baño de sangre y lo está cumpliendo”, afirmó Almagro al referirse a los 17 manifestantes muertos en las protestas.

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada en Washington, el político uruguayo sostuvo: “Es hora de la Justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de cargos con orden de aprehensión”, e invitó a los miembros de la organización a sumarse a su petición.

Horas antes, y luego de que la oposición y la comunidad internacional cuestionaran la reelección de Maduro, en el Consejo Permanente de la OEA se votó una resolución de cinco puntos entre los que se encontraba la exigencia al gobierno de Venezuela de transparentar los resultados de las elecciones del domingo, la cual fue rechazada con 17 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones –entre ellas las de Bolivia, Brasil y Colombia– y la ausencia de cinco países, entre ellos México y Venezuela.

México no participó en esa reunión de la OEA para analizar el tema de Venezuela pues el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó, una vez más, la posición “injerencista” del organismo.

“No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”, aseguró.

Reprochó que antes de conocer los resultados, el titular de la OEA, Luis Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos, sin pruebas. “Entonces, para qué vamos a una reunión así. Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo. Ya basta con el intervencionismo”.

Reiteró que es necesario esperar el recuento de los votos y consideró que hasta ahora no hay pruebas del supuesto fraude electoral en la elección de Venezuela, en la que la autoridad electoral dio como ganador a Nicolás Maduro por tercer periodo consecutivo, con 80% de los votos escrutados.

“Vamos a esperarnos. Yo creo que se deben de presentar pruebas, las actas. Pienso que deben tener actas, aunque la elección se haya llevado a cabo de manera electrónica, pienso que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió”, dijo el Presidente.