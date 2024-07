AMLO cuestiona: “¿Qué se tiene que meter la OEA?” en Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esperará el resultado final de la elección en Venezuela para fijar su postura; sin embargo, pidió respetar la autodeterminación de los pueblos y “no meter las manos ni las narices” en nombre de la democracia.

De hecho, lanzó una dura crítica a la Organización de Estados Americanos (OEA), por pedir a Nicolás Maduro que reconozca la derrota en la elección del domingo.

“¿Qué se tiene que meter la OEA? Eso es injerencismo, por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? ¿Dónde están las pruebas? Que se cuenten todos los votos, que se revisen las actas, pero fíjate que no sabía yo esto de la OEA, es que es muy predecible”, consideró el presidente López Obrador en su conferencia de ayer en Palacio Nacional.

Y es que en la misma conferencia se le informó al presidente que Luis Almagro, secretario general de la OEA, llamó este mismo martes a reconocer las actas electorales en poder de la oposición venezolana y que el presidente Nicolás Maduro reconozca la derrota y deje paso “al retorno de la democracia” en su país.

Comunicado de la Oficina del Secretario General sobre el Proceso Electoral en Venezuela e Informe de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia/Departamento de Cooperación y Observación Electoralhttps://t.co/MkcxBe2hKe

Lee el informe completo aquí:… pic.twitter.com/BW4UMa4Xlb — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) July 30, 2024

Al respecto, López Obrador agregó: “(La OEA) no es un organismo ni democrático, ni autónomo, ni representa a los países de América. Está ahí como un apéndice de una facción, ya esa organización debe reformarse, no sirve de nada; bueno, sirve para agravar los problemas, parece que lo estábamos invocando, pero son muy predecibles”.

El mandatario advirtió que ante las protestas se deben revisar las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya un desconocimiento a priori.

“Que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática, porque en nombre de la democracia se cometen atrocidades, no hay que dejarnos engañar”, señaló López Obrador.

“¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Por qué el injerencismo? ¿Hay un gobierno del mundo o una confederación de gobiernos del mundo, que es la que decide qué es bueno, qué es malo, quién es demócrata, quién no es demócrata? ¿No cada país es independiente, soberano, libre?”, cuestionó el Ejecutivo mexicano.

El Presidente recordó que hay un dictamen de la autoridad electoral con 80 por ciento de las casillas computadas; sin embargo, hace falta que se den a conocer esos resultados.

“Que no sea nada más la cifra general, y que se avance en el cómputo, es lo que nosotros estamos planteando. No descalificar ni en un sentido ni en otro, esperar. Ha habido mucha propaganda, pero también es normal cuando existe confrontación política”, aseguró.

López Obrador llamó a evitar la violencia en Venezuela por los resultados electorales y pidió que se transparente el proceso, si es que hay dudas, con un recuento de votos.

En las últimas horas se han intensificado las protestas en Venezuela por parte de opositores al régimen de Nicolás Maduro, quien asegura que ganó la elección y busca gobernar aquella nación por tercer periodo consecutivo, y quien acusa a los opositores de intentar un golpe de Estado en su contra.

“Yo pienso que debemos todos ayudar a que no haya violencia, lo que se manifestó el domingo, el día de la elección, que todos los venezolanos actuaron de manera responsable, no hubo violencia, y seguir exhortando a eso, convocando a la no violencia”, sostuvo López Obrador.

“Desde luego, puede haber protestas, pero pacíficas. Y no queremos la confrontación, no queremos que se siga enfrentando nuestro hermano pueblo venezolano”, añadió.

El presidente López Obrador aplazó su posicionamiento sobre los resultados de la elección presidencial en Venezuela, en medio de protestas masivas, enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas militares y derribo de estatuas de Hugo Chávez en las calles de aquel país.