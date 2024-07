Así quiere convencer Nicolás Maduro a EU y Brasil de que no se robó elección en Venezuela

Nicolás Maduro se comprometió a cumplir con las demandas internacionales de publicar todas las actas de las elecciones de Venezuela durante una reunión con un alto asesor del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según un funcionario del gobierno brasileño con conocimiento directo.

Maduro se reunió el lunes 29 de julio con Celso Amorim, principal asesor de Lula en asuntos exteriores, en el Palacio de Miraflores de Caracas, en medio de la creciente presión de Brasil, Colombia y otras naciones para que verifique públicamente los resultados de las elecciones del domingo en las que fue declarado ganador y la oposición denunció fraude.

Maduro dijo a Amorim que el Gobierno presentará en los próximos días los datos electorales, incluidas las actas de escrutinio de cada recinto de votación que ha exigido Brasil, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratarse de asuntos internos. El mandatario venezolano señaló que la entrega se ha retrasado debido a un ataque a la red eléctrica del país, agregó el funcionario. Maduro también afirmó que es blanco de un intento de golpe de Estado.

El gobierno venezolano no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Tras la reunión con Maduro, Amorim se reunió con el candidato opositor Edmundo González, quien le pidió que insistiera en la divulgación de las actas electorales, según el funcionario brasileño.

Lula, un antiguo aliado de los gobiernos socialistas de Venezuela, está molesto con la situación que se está dando en Caracas y cree que Maduro ha incumplido sistemáticamente las promesas de transparencia en el proceso electoral, según indicaron el lunes dos funcionarios brasileños.

Las tensiones entre las dos naciones han ido en aumento desde antes de las elecciones, cuando el tribunal electoral de Brasil decidió no enviar observadores después de que Maduro criticara el sistema de votación del país. Lula no se ha pronunciado públicamente sobre el resultado de las elecciones, pero la semana pasada dijo que Maduro tenía que aprender a perder y que el futuro de Venezuela dependía de elecciones que la comunidad internacional considera legítimas.

Aunque Brasil aún no ha reconocido oficialmente los resultados, el Partido de los Trabajadores de Lula elogió las elecciones, calificándolas de “pacíficas” y “democráticas” en una declaración el lunes que reconoció el triunfo de Maduro.

EU analizará transparencia en votación en Venezuela sobre futuras sanciones

Estados Unidos determinará futuras sanciones contra Venezuela en función de si el gobierno del presidente Nicolás Maduro publica todos los datos de votación de las disputadas elecciones del país durante el fin de semana, según altos funcionarios de la administración Biden.

Los resultados de la votación no coinciden con los datos independientes que Estados Unidos ha visto, incluidas las encuestas de salida de las urnas, lo que implica que el resultado oficial puede no reflejar cómo votó realmente la gente, según los funcionarios, que hablaron con los periodistas bajo la condición de no ser identificados.

La comunidad internacional ha criticado a Maduro por prohibir la participación de muchos candidatos de la oposición, incluida la exdiputada y líder opositora María Corina Machado. Una elección limpia es una condición para que Estados Unidos levante las sanciones a la industria petrolera venezolana. Los funcionarios dijeron que Estados Unidos no está considerando actualmente revocar retroactivamente las licencias de petróleo y gas existentes.

Aunque la autoridad electoral del país dijo que Maduro derrotó a su rival Edmundo González, una encuesta a la salida de urna realizada por la firma estadounidense Edison Research le dio una ventaja de más de 30 puntos porcentuales. Maduro dijo que los resultados de las encuestas se retrasaron debido a un ciberataque y el lunes acusó a Machado de sabotaje electoral.

El secretario de Estado, Antony Blinken, y el Consejo de Seguridad Nacional habían señalado anteriormente “serias preocupaciones” sobre los resultados.

“Todavía hay algunos recuentos en curso y queremos respetar ese proceso”, dijo el lunes el portavoz del NSC, John Kirby. “No me adelantaré a una decisión que no se ha tomado aquí en términos de consecuencias. Vamos a reservar nuestro juicio hasta que veamos el recuento real de los resultados”.

Las sanciones a Venezuela, impuestas bajo el gobierno del presidente Donald Trump, han mantenido al país bloqueado del mercado financiero internacional y han acelerado una caída en la producción de petróleo, empeorando un sombrío escenario económico que ha empujado a millones de ciudadanos a huir.