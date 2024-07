¿Nicolás Maduro se burló de Vicente Fox? Esto sabemos de la polémica en las elecciones en Venezuela

Mientras Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, está en el ojo de la polémica mundial debido a los resultados de las elecciones presidenciales, que ganó con poco más de la mitas de los votos a falta del conteo de 2 millones de sufragios, las redes sociales hicieron de las suyas y recordaron una ‘burla’ que le hizo el mandatario al expresidente mexicano Vicente Fox.

Los hechos ocurrieron en el marco de las elecciones en Venezuela, cuando Vicente Fox, quien acudiría como observador en los comicios y finalmente no le dejaron entrar al país, por lo que tuvo que volver a México.

Fox formaba parte de la misión IDEA, conformada por exjefes de Estado en Latinoamérica, y previo a llegar a Venezuela su arribo fue negado por el gobierno de Maduro, a lo que Fox reaccionó de manera negativa.

Una de las reacciones ante el suceso fue de Abraham Mendieta, analista político y simpatizante de Morena y aliados, quien escribió, a manera de burla, lo siguiente:

“Me parece una ofensa diplomática sin precedentes que el Gobierno de Venezuela nos devuelva a Vicente Fox. Aquí tampoco nos sirve para nada”.

La publicación fue leída por Maduro previo a las elecciones y se burló públicamente de la situación que atravesó Vicente Fox, quien el año pasado mostró su apoyo junto con otros expresidentes a Javier Milei, ultraderechista que ganó las elecciones en Argentina y que de hecho no reconoció el triunfo de Nicolás Maduro.

“Pues si me llama los mando buscar, pobrecito, chico”, dijo Maduro entre risas, además de que dijo que eran “ridículos”, porque algunos de los exmandatarios saben que son personas no gratas y gente “repudiable”.

“De hecho estamos recibiendo una protesta del pueblo mexicano porque le devolvimos a Vicente Fox. Son gente muy repudiada en su país, son la extrema derecha, fascistas, racistas. No estaban invitados por el poder electoral, y el poder electoral decide a quién invita y a quién no invita, yo en eso no me meto”, justificó Maduro, quien dijo que los ve por redes sociales y “le dan risa porque son unos ridículos”.