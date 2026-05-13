Cruz Azul vs. Chivas HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO semifinales de ida de Liga MX?

El duelo Cruz Azul vs. Chivas arranca las semifinales de la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, EFE, Shutterstock).

La serie entre Cruz Azul y Chivas arranca las semifinales del Clausura 2026 en la Liga MX. El partido de ida se disputa este miércoles desde el Estadio Banorte, donde la ‘Máquina’ busca ventaja antes de visitar Guadalajara para el encuentro definitivo.

Chivas eliminó a Tigres con una remontada en la vuelta de los cuartos de final, mientras que Cruz Azul derrotó al Atlas con marcador global de 4-2. Ambos equipos terminaron entre los primeros lugares de la fase regular y ahora disputarán uno de los boletos a la gran final del futbol mexicano.

Cruz Azul vs. Chivas: Fecha, horario, transmisión y sede de semifinal de ida

El partido de ida entre Cruz Azul vs. Chivas se juega este miércoles 13 de mayo de 2026 a las 20:00 horas en el Estadio Banorte. El encuentro se podrá ver mediante TV abierta, TV de paga y streaming.

Partido : Cruz Azul vs. Chivas

: Cruz Azul vs. Chivas Instancia : Semifinal de ida, Clausura 2026 de Liga MX

: Semifinal de ida, Clausura 2026 de Liga MX Fecha : Miércoles 13 de mayo de 2026

: Miércoles 13 de mayo de 2026 Sede : Estadio Banorte, Ciudad de México

: Estadio Banorte, Ciudad de México Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

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El duelo de vuelta entre Guadalajara y Cruz Azul quedó programado para el sábado 16 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Jalisco, dado que, para entonces, ya habrá sido entregado el Akron a la FIFA para el Mundial 2026.

La serie enfrenta al segundo lugar de la tabla general contra el tercero. Chivas cerró la fase regular por encima de Cruz Azul, por lo que avanzaría en caso de empate global tras los dos encuentros por el criterio de mejor posición en la tabla general de la Liga MX.

¿Cómo llega Cruz Azul a la semifinal?

Cruz Azul alcanzó su quinta semifinal consecutiva luego de eliminar al Atlas con marcador global de 4-2. En el encuentro de vuelta, disputado en el Banorte, la ‘Máquina’ ganó 1-0 gracias a una anotación del argentino José Paradela.

El mediocampista marcó al minuto 32 después de conducir el balón dentro del área y definir de zurda para vencer al arquero Camilo Vargas. Según datos compartidos por la Liga MX, fue el primer gol de Paradela en una Liguilla.

Durante la serie contra Atlas, Cruz Azul mostró solidez defensiva y capacidad para manejar la ventaja conseguida en el partido de ida. Kevin Mier intervino en momentos importantes del segundo tiempo para mantener el cero en su portería.

Cruz Azul busca el pase a la final. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Cruz Azul llegó a 22 partidos consecutivos anotando gol en liga, una racha que comenzó en noviembre de 2025 precisamente ante Chivas. El club también alcanzó su partido número 600 en la historia de la competencia, con saldo de 303 victorias, 167 empates y 130 derrotas.

La llegada de Joel Huiqui al banquillo ocurrió tras la intempestiva salida del argentino Nicolás Larcamón en abril. El exjugador vive su primera experiencia como entrenador y ya logró estabilizar al equipo en la fase final del campeonato.

Otro de los nombres a seguir será el delantero nigeriano Christian Ebere. El atacante convirtió dos goles para Cruz Azul en la serie frente al Atlas y será una de las principales referencias ofensivas ante Guadalajara.

Ebere se ha convertido en el jugador clave de Cruz Azul. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Así llega Chivas a la semifinal contra Cruz Azul

Chivas clasificó a semifinales después de remontar la serie ante Tigres UANL. El Guadalajara perdió 3-1 el partido de ida, pero ganó 2-0 en la vuelta y avanzó gracias a su mejor posición en la tabla general.

El protagonista del encuentro fue Santiago Sandoval, atacante de 18 años que marcó los dos goles rojiblancos en el Estadio Akron. El primero llegó al minuto 74, luego de una jugada dentro del área, mientras que el segundo fue un cabezazo al 77′.

La Liga MX informó que Sandoval se convirtió en el tercer jugador más joven en marcar un doblete en la historia de la Liguilla, solo detrás de Rafael Márquez y Luis Roberto Alves Zague.

El equipo dirigido por Gabriel Milito afrontó los cuartos de final sin cinco titulares convocados a la Selección Mexicana rumbo al Mundial: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Pese a ello, Chivas dominó gran parte del encuentro contra Tigres. De acuerdo con datos oficiales de la Liga MX, el Rebaño registró 72 por ciento de posesión durante el primer tiempo.

Santiago Sandoval marcó el doblete a Tigres que le dio la clasificación a Chivas. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Tras el partido, Gabriel Milito habló sobre la clasificación de Guadalajara. “Siempre hay que creer, más allá de las adversidades que a veces toca atravesar en el fútbol. Sabíamos que teníamos un equipo poderoso delante, pero mantuvimos la confianza”, declaró el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Milito también aseguró que el equipo mantendrá la misma línea para enfrentar las semifinales. “Seguiremos con la misma humildad, trabajando y creyendo”, dijo el técnico rojiblanco.

Chivas fue uno de los equipos más destacados del Clausura 2026, pues lideró gran parte de la fase regular antes de perder el primer lugar en la última jornada.

Con cinco bajas por cnvocatorias a Selección Mexicana, Chivas afronta las semifinales. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Todos los partidos de semifinales de la Liga MX

La otra semifinal enfrentará a Pumas y Pachuca. Los universitarios eliminaron al América tras empatar 6-6 en el global y avanzar por posición en la tabla, mientras que los ‘Tuzos’ dejaron fuera al Toluca con marcador acumulado de 3-0.

Con información de EFE y AP.