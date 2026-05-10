¿Cómo quedan las semifinales de la Liga MX? Así queda el camino por el título del Clausura 2026

Así se jugarán las semifinales del Clausura 2026 en la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Liga MX).

¡La suerte está echada! Luego de las series de cuartos de final en la Liguilla del Clausura 2026, conocemos a los cuatro invitados a las semifinales de la Liga MX.

Con el resultado del Pumas vs. América, conocimos al último invitado y se definieron los cruces entre los cuatro mejores en la definición por el título.

¿Cómo quedan las semifinales de Liga MX?

Luego de los resultados y, de acuerdo con la posición en la tabla, así se juegan las semifinales de la Liga MX:

Pumas vs. Pachuca

Chivas vs. Cruz Azul

Chivas le remonta a Tigres con muchas bajas

Las Chivas del Guadalajara remontaron la serie ante Tigres UANL para avanzar a semifinales del Clausura mexicano tras imponerse 2-0 el sábado en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Aunque el marcador global terminó 3-3, el equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito obtuvo el pase gracias a su mejor posición en la fase regular, en la que finalizó segundo, mientras que Tigres fue séptimo.

El juvenil Santiago Sandoval, de 18 años, anotó los dos goles del encuentro. Guadalajara dominó gran parte del partido pese a no contar con cinco titulares concentrados con la selección mexicana rumbo al Mundial.

Sandoval abrió el marcador al minuto 74 tras una serie de rebotes en el área y selló el 2-0 con un cabezazo tres minutos después. Tigres terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Francisco Reyes.

Cruz Azul avanza sin problemas ante Atlas

Cruz Azul avanzó el sábado a las semifinales del Clausura del fútbol mexicano tras vencer 1-0 al Atlas en el partido de vuelta de los cuartos de final.

El argentino José Paradela marcó el único gol del encuentro y selló el triunfo global de 4-2 para el conjunto celeste, que confirmó su candidatura al título luego de haber ganado también el duelo de ida por 2-3.

El equipo capitalino tomó ventaja al minuto 32 con una definición de Paradela dentro del área, mientras que Atlas necesitaba marcar tres goles en la segunda mitad para remontar la eliminatoria.

Los ‘Rojinegros’ generaron peligro con intentos de Aldo Rocha, Jorge Rodríguez y Víctor Ríos, pero el portero colombiano Kevin Mier evitó el empate.

Pachuca domina al bicampeón Toluca

El Pachuca avanzó este domingo a las semifinales del torneo Clausura tras derrotar 2-0 al Toluca en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Con goles del ecuatoriano Enner Valencia y del brasileño Kenedy, los Tuzos sellaron la serie con marcador global de 3-0, luego de haber ganado también el encuentro de ida por 0-1 en casa de los Diablos.

Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, intentó reaccionar desde el inicio, pero Pachuca tomó ventaja temprano con un penal convertido por Valencia al minuto 10.

Los visitantes generaron peligro con disparos al poste de Pavel Pérez y Nicolás Castro, aunque no lograron descontar. En la segunda mitad, Kenedy amplió la diferencia al 48 tras una asistencia de Alexei Domínguez.

‘Con el reglamento en la mano’: Pumas avanza sobre el América

Pumas se clasificó este domingo a las semifinales del torneo Clausura 2026 tras empatar 3-3 con América en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Luego de otro empate 3-3 en la ida, el marcador global terminó 6-6, resultado que favoreció a los universitarios por haber concluido en mejor posición durante la fase regular. Rubén Duarte, Nathan Silva y Jordan Carrillo anotaron por los auriazules, mientras Alejandro Zendejas, con un doblete, y Patricio Salas marcaron por las Águilas.

El equipo dirigido por Efraín Juárez tuvo un arranque explosivo y en apenas 23 minutos tomó ventaja de 3-0 ante un Estadio Olímpico Universitario encendido.

América reaccionó antes del descanso con goles de Salas y Zendejas, y en la segunda mitad empató la serie con otro tanto del estadounidense.

Cuando parecía que las Águilas completarían la remontada, Henry Martín falló un penal al minuto 87 al estrellar el balón en el poste.