Antonio Mohamed afirma que caos en la Selección fue un malentendido: ‘Que se concentren en lo suyo’

El Toluca de Antonio Mohamed pudo remontar la semifinal de la Concachampions, a pesar de contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo. [Fotografía. Cuartoscuro]

Después de la clasificación de Toluca a la final de la Concachampions 2026 y de la polémica por la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, el entrenador Antonio ‘El Turco’ Mohamed respondió a las críticas que surgieron alrededor de Alexis Vega y Jesús Gallardo por su posible participación en el duelo ante el LAFC de la MLS.

El técnico argentino negó que Toluca intentara sacar ventaja deportiva con los seleccionados y afirmó que todo surgió por un “malentendido” relacionado con los acuerdos entre clubes y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

A pesar de la polémica, el conjunto escarlata goleó 4-0 al LAFC en el Estadio Nemesio Diez y remontó la serie con marcador global de 5-2 para avanzar a la final del torneo internacional, donde enfrentará a Tigres.

¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre la polémica con la Selección Mexicana?

El ‘Turco’ Mohamed pidió cerrar la polémica que se generó entre Toluca, Chivas y la Selección Mexicana por la concentración de los futbolistas convocados por Javier Aguirre.

El técnico del conjunto escarlata aseguró que lo más importante era que Alexis Vega y Jesús Gallardo ya se encontraban con el tricolor para comenzar la preparación rumbo al Mundial 2026.

“Lo mejor es dejarlo ya como fue, que estén en la selección, que la selección se concentre en lo suyo, que es lo más importante”, declaró Antonio Mohamed en conferencia de prensa.

Antonio Mohamed explicó que Toluca recibió autorización para utilizar a ambos futbolistas en el partido ante LAFC, debido a que el club disputaba una semifinal internacional.

El entrenador recordó que Toluca tampoco contó con seleccionados en el duelo frente a Pachuca y sostuvo que el club creyó que podía recibir apoyo al tratarse de una competencia internacional.

“Hubo un malentendido y nosotros nunca quisimos sacar ventaja. Cuando jugamos contra Pachuca tampoco estuvieron los seleccionados, pero al tratarse de un partido internacional, creíamos que un equipo mexicano podía recibir ese apoyo, sabiendo que los jugadores se concentraban por la noche. Al final lo tomaron como una ventaja de nuestra parte y decidimos aceptar lo que dijeron”, explicó el entrenador argentino.

El estratega también reveló que el plantel dedicó el triunfo sobre LAFC a ambos jugadores, quienes abandonaron la concentración de Toluca para trasladarse al Centro de Alto Rendimiento. Alexis Vega y Jesús Gallardo llegaron apenas unos minutos antes de que se cumpliera el plazo establecido por la Selección Mexicana.

Tras la polémica con la Selección Mexicana, Antonio Mohamed no pudo contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo. [Fotografía. Cuartoscuro] (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Qué ocurrió entre Chivas, la FMF y la Selección Mexicana?

La polémica comenzó después de que se diera a conocer que Alexis Vega y Jesús Gallardo recibieron autorización para disputar la semifinal de vuelta de la Concachampions, pese al acuerdo previo para que los convocados se reportaran el 6 de mayo.

La situación provocó molestia de Amaury Vergara, propietario de Chivas, quien publicó un mensaje en redes sociales donde cuestionó el cumplimiento de los acuerdos entre los equipos y la FMF. Además, ordenó que los cinco futbolistas convocados se presentaran primero en las instalaciones del ‘Rebaño Sagrado’.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, escribió el dueño de Chivas.

Horas después, la FMF lanzó un comunicado y advirtió que cualquier jugador que no se presentara a la concentración quedaría fuera del Mundial 2026. Javier Aguirre también respaldó la postura de la federación y aseguró que el acuerdo entre clubes seguía vigente.

“El comunicado es claro, el que no venga, estará fuera del Mundial, eso es algo en lo que no podemos ser flexibles”, declaró el entrenador en conferencia de prensa.

El técnico nacional también sostuvo que “no se ha roto el pacto” y agradeció públicamente a Toluca y Chivas por liberar a los futbolistas convocados.

Finalmente, todos los jugadores llegaron al CAR antes de la hora límite establecida por Javier Aguirre. Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron los últimos en llegar a la concentración.

Alexis Vega y Jesús fueron los últimos en llegar a la concentración de la Selección Mexicana. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo logró Toluca remontar ante el LAFC en Concachampions?

A pesar de no contar con los dos futbolistas, Toluca consiguió remontar la eliminatoria ante el LAFC al imponerse 4-0 en el Estadio Nemesio Diez y avanzar a la final de la Concachampions con marcador global de 5-2.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed necesitaba remontar después de perder 2-1 en el partido de ida disputado en Los Ángeles. La reacción escarlata comenzó al minuto 48 con un penal convertido por Helinho. Más tarde, Everardo López amplió la ventaja con un disparo de larga distancia que encendió el Estadio Nemesio Diez.

En el cierre del partido apareció Paulinho con un doblete para sellar la clasificación de Toluca a la final del torneo internacional. Tras eliminar al LAFC, el conjunto escarlata enfrentará a Tigres en la final de la Concachampions 2026.