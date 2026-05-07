Sheinbaum ‘ventila’ atrocidades de Hernán Cortés: ‘Esta es la figura que intenta reivindicar la derecha’

La visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a México encendió un intenso debate histórico y político en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó varios espacios de la mañanera a la participación de Díaz Ayuso con políticos de oposición y arremetió ante el intento de reivindicar la figura de Hernán Cortés, a quien calificaron como “feminicida”, “esclavista” y “genocida” tras su llegada a América.

Esta polémica comenzó luego de que Díaz Ayuso participó en un evento donde se rindió tributo a Isabel la Católica y a Hernán Cortés. Aunque la mandataria se mofó después de que los organizadores se retractaron de realizar un homenaje desde la Catedral de la Ciudad de México.

Ante el reciente panorama, desde Palacio Nacional se expuso una serie de atrocidades cometidas por Cortés. Alfonso Suárez, asesor político de la Presidencia, recordó los oscuros episodios de la historia del conquistador, desde el asesinato de su esposa, Catalina Juárez, y el ahorcamiento del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc.

Masacres y otras atrocidades cometidas por Hernán Cortés

Este 7 de mayo, la presidenta Sheinbaum recordó que el propio rey Carlos I de España publicó un decreto en el siglo XVI en el que se negaba a reivindicar a Cortés debido a sus abusos.

“Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana”, escribió en su cuenta de X.

Un documento histórico del año 1548 exhibe una provisión real firmada en Valladolid por el príncipe Felipe, en nombre del rey Carlos I, donde ordena la liberación inmediata de todos los indígenas que Hernán Cortés, entonces “Marqués del Valle”, convirtió de forma ilegal en esclavos.

En el “Juicio de Residencia” realizado tras la muerte de Cortés, le comprobaron cinco cargos. Primero, masacre y marcaje en Tepeaca. Tras recibir a indígenas pacíficos del pueblo de Cachula, el conquistador separó a 400 hombres para asesinarlos, y a las mujeres y niños, que rondaban los tres mil, los hizo marcar con hierro candente como esclavos.

Abusos en Texcoco: Señalaron que esclavizó y herró a indígenas que se rindieron en paz y se volvieron vasallos de la corona. Saqueó sus tierras antes de la caída definitiva de Tenochtitlán.

A la par, lo acusaron de someter a caciques que salieron a recibirlo de forma pacífica en Cuernavaca y Oaxtepec. Asesinó a muchos y herró a más de 500 personas.

Por último, la matanza de Cholula: En el documento se detalla cómo indígenas los recibieron en paz y lo alimentaron; sin embargo, Cortés ordenó meter a más de 4 mil indígenas en un patio y mandó a españoles a masacrarlos. Al resto los convirtió en esclavos.

Ante la crudeza de estos hechos, Alfonso Suárez afirmó que la figura de Cortés “no merece reivindicación alguna”.