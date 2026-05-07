Sheinbaum ‘se la voltea’ a Trump y exige extradición de 4 personas por huachicol: ‘No han enviado a nadie’

La presidenta recordó que no es 'la primera vez' que el republicano hace estas declaraciones. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves 7 de mayo a la advertencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre actuar para atacar a los cárteles en el país y agregó que se ha pedido a cuatro personas vinculadas al huachicol.

En su conferencia matitutina, la presidenta aseguró que México está actuando contra los cárteles de droga, incluso, añadió que se ha reducido la cifra de delitos relacionados con el crimen organizado.

“Nosotros estamos actuando. Hay una reducción casi del 50 por ciento en homicidios dolosos, 2 mil 500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas (...) Hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos”, declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La presidenta recordó que no es “la primera vez” que el republicano hace estas declaraciones, al tiempo que reivindicó la labor de las autoridades mexicanas y volvió a rechazar una intervención de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico.

Al respecto, subrayó que el diálogo bilateral ha tenido resultados en el marco del “respeto mutuo”, por lo que, añadió, “no queremos que se rompa la confianza”.

Pide extradición de personas acusadas de huachicol

La mandataria mexicana criticó al gobierno de Estados Unidos por no extraditar a cuatro personas ligadas con el huachicol y que están detenidas en ese país.

“También nosotros queremos que cooperan, hemos pedido a cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol y no han enviado a nadie”, señaló.

Recordó que México ha enviado a Estados Unidos más de 90 personas que eran perseguidas por ese país y que estaban en cárceles mexicanas.

Agregó que también se ha pedido que envíen a dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa y no se ha recibido respuesta.

“Es responsabilidad compartida”, resaltó.

Sheinbaum afirmó que la relación de México con su vecino del norte se fundamenta en puntos como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, así como la responsabilidad compartida y el respeto.

“Eso es esencial. Pero se ha colaborado también. Queremos que siga colaborando siempre y cuando tengamos estos cuatro puntos muy claros, ambos países, sin violar soberanía”, afirmó.

De esta manera, pidió a Washington que reconozca que tienen un “problema grave” de consumo de drogas, a la vez que les instó a parar el tráfico de armas hasta México.

¿Qué dijo Trump sobre los cárteles en México?

El miércoles, el presidente Donald Trump volvió a amenazar con intervenir en México al asegurar que si las autoridades mexicanas “no hacen su trabajo” en la lucha contra el narcotráfico, Washington lo hará.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado en varias ocasiones con intervenir en México para luchar contra los carteles porque, a su juicio, “controlan” el país, algo que ha sido rechazado por Sheinbaum por suponer una violación a la soberanía mexicana.

Con información de EFE