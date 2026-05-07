Clima en Península de Yucatán: Viernes 8 de mayo espera calor extremo, superior a los 40 grados

Se espera calor extremo para la Península de Yucatán este 8 de mayo.

En la Península de Yucatán, para este viernes 8 de mayo, se espera una onda de calor que eleva los termómetros en la región. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas máximas de hasta 41.3°C en Mérida, mientras Cancún tendrá 30.3°C.

(Carachure Bautista Jesús)

Fuente: CONAGUA.

¿Qué temperaturas tendrá la Península de Yucatán?

Actualmente, Mérida registra 35.9°C, con una sensación de calor intensa. En contraste, Tulum marca 26.9°C y Playa del Carmen 28.1°C, mostrando una ligera diferencia en la percepción térmica a lo largo de la costa.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 41.3°C en Mérida, con mínimas de 22.0°C. Cancún y Chetumal esperan máximas de 30.3°C y mínimas de 24.0°C. Tulum y Playa del Carmen tendrán entre 23.3°C y 32.0°C.

¿Hay probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán?

La Península de Yucatán tendrá un cielo mayormente despejado o poco nuboso. Cancún, Playa del Carmen y Chetumal presentarán condiciones despejadas, mientras Mérida y Tulum tendrán poca nubosidad, según el SMN.

El viento soplará con velocidades moderadas, alcanzando 19 km/h en Cancún y Chetumal. En Mérida, el viento será de 16 km/h, mientras Tulum y Playa del Carmen registrarán 15 km/h y 14 km/h respectivamente. La humedad se mantiene en 0%.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:Viernes 8 de mayo: Máxima de 42°C, Mínima de 22°C, Poco nuboso, viento de 16 km/h.Sábado 9 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 22°C, Poco nuboso, viento de 16 km/h.Domingo 10 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 22°C, Medio nublado, viento de 15 km/h.

La onda de calor persistirá durante el fin de semana, con temperaturas máximas que se mantendrán por encima de los 40°C en las zonas más cálidas. Se espera que las condiciones de cielo poco nuboso dominen, con vientos moderados en la región.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la Península de Yucatán?

Ante el calor, se recomienda beber muchos líquidos y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Usar protector solar y ropa ligera es esencial para cuidar la salud.

La ropa de colores claros, manga larga y sombreros ayuda a mitigar el impacto del sol. Es importante mantenerse informado sobre las actualizaciones del clima para tomar precauciones adicionales.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima en México?

Para obtener información oficial y detallada, se sugiere consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las alertas de Protección Civil. Estos organismos ofrecen datos precisos sobre las condiciones atmosféricas y recomendaciones de seguridad. Al momento, no hay alertas por mala calidad del aire.

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