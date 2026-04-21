Una más: Pemex repara fuga de combustible en playas del Malecón de Progreso, Yucatán

Buzos especializados llevaron a cabo el sellado del ducto de combustible en Progreso, con el objetivo de detener la fuga y prevenir mayores afectaciones en el área. (Gobierno de Yucatán).

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que fue reparada la fuga de combustible detectada frente a las playas del Malecón de Progreso y aclaró que se originó en un ducto submarino fuera de operación.

La empresa detalló, mediante una tarjeta informativa, que el ducto marino fue sellado de manera definitiva con apoyo de personal especializado, en coordinación con la Secretaría de Marina y autoridades locales.

El incidente se registró a la altura de los pilares 35 sur y 35 norte del antiguo viaducto de Progreso, que conecta con el Puerto de Altura, donde se detectó la fuga de producto remanente.

De acuerdo con Pemex, los trabajos de atención iniciaron desde el pasado 17 de abril, luego de que pescadores locales reportaran la presencia de iridiscencias y burbujas de combustible en la superficie del mar.

Como primera medida, se instalaron barreras flotantes para contener el hidrocarburo y evitar que llegara a la zona de playas, mientras se realizaban las labores de evaluación y control.

Posteriormente, buzos especializados llevaron a cabo el sellado del ducto, con el objetivo de detener la fuga y prevenir mayores afectaciones en el área.

“La fuga fue contenida en su totalidad y no se registra presencia de hidrocarburo en las playas de la localidad”, declaro Pemex.

Cabe señalar que la mancha de combustible había sido observada desde días previos, provocando preocupación entre pescadores y prestadores de servicios turísticos; sin embargo, durante el fin de semana se hizo más evidente, lo que derivó en la activación de los protocolos de atención correspondientes.

No hay daños en Río Cazones, Veracruz, tras derrame de hidrocarduros: Pemex

Pemex descartó la muerte masiva de peces por contaminación en el Río Cazones, en Veracruz, luego de que pescadores y pobladores hicieran un reporte que se viralizó en redes sociales.

La inspección del Río Cazones, según Pemex, se realizó de manera terrestre y fluvial. En ella, reconocieron aguas arriba y aguas abajo del punto en el que se difundieron las imágenes de las decenas de peces muertos.

Respecto a las imágenes difundidas en redes sociales, Pemex aseguró que los peces muertos corresponden a “un hecho puntual” ocurrido el 15 de abril, “sin indicios de recurrencia”.