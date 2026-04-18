Se reporta nueva fuga de hidrocarburos en Veracruz; Pemex afirma que no es un peligro para la población

Pemex explicó que en la zona de fuga de hidrocarburos se realizaron trabajos para contener estas fugas, sin embargo de nueva cuenta se presentaron el 11 de marzo y el 1 de abril. (Cuartoscuro).

Una nueva fuga de hidrocarburos se presentó en Veracruz, ahora en Minatitlán el sur del estado, en un pozo de Petróleos Mexicanos que se encuentra inactivo.

La empresa del estado señaló que se trata de un pozo que se encuentra en calidad de inactivo desde el 2003 y que en diferentes momentos ha presentado fugas debido a corrosión en los componentes superficiales.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que atiende una pérdida de contención en conexiones superficiales de control del pozo Concepción-134, ubicado en el municipio de Minatitlán, Veracruz. El pozo está fuera de operación desde abril de 2003 por abatimiento de presión. En diferentes momentos, los componentes superficiales del pozo han presentado eventos de fuga asociados a la corrosión”, indicó en una tarjeta informativa.

Detalló que el pasado 8 de marzo se realizaron trabajos para contener estas fugas, sin embargo de nueva cuenta se presentaron el 11 de marzo y el 1 de abril.

“Posteriormente, se registraron nuevos eventos de pérdida de contención los días 11 de marzo y 1 de abril, los cuales fueron atendidos mediante el reforzamiento de dispositivos de control en el cabezal de producción. En cada intervención se restablecieron las condiciones de hermeticidad”, afirmó.

Desde el pasado 16 de abril, habitantes de la zona denunciaron que de nuevo había una fuga que provocaba que el crudo brotara hacia las parcelas generando contaminación y mal olor, mientras que temían que llegara a la laguna Mezcalapa que es una zona pesquera.

Además, indicaron que esta situación se presenta de manera constante y aunque retiran el material contaminado, no sellan realmente el pozo que se encuentra inactivo provocando que la región siga siendo contaminada.

Por ello, pidieron que se atienda realmente la situación y se aseguren que no se volverá a presentar otra fuga que afecte el ecosistema de la zona.

Petróleos Mexicano afirmó que esta situación no representa riesgo para la población y que se trabaja para concluir la reparación.

“Pemex mantiene el monitoreo permanentemente de la zona y con las acciones necesarias para asegurar definitivamente el pozo y para concluir con la restauración de las áreas impactadas”, aseguró.