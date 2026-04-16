‘Desenmascaran’ a trabajadores de Pemex: ocultaron fuga que provocó el derrame de petróleo en Veracruz

Pemex informó que el derrame de hidrocarburos fue provocado por una fuga en un oleoducto (Foto: VICTORIA RAZO/CUARTOSCURO)

El derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México a inicios de febrero tuvo como origen un oleoducto de 36 pulgadas del activo Abkatún-Pol-Chuc de Pemex, cuya fuga fue ocultada por personal operativo, lo que derivó en la separación de funcionarios responsables, reveló el director general de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla.

Investigan a trabajadores de Pemex

De acuerdo con el funcionario, la investigación se basó en el análisis de ocho bitácoras de embarcaciones que operaron en la zona y que, en un principio, le fueron ocultadas y tuvo que pedirlas por oficio.

“Analicé personalmente en la bitácora, las bitácoras de ocho barcos, de esos reportes obtuve datos y hechos de los cuales no fui informado”, señaló.

Los hallazgos fueron turnados a la fiscalía general de la República y a instancias internas de control.

Como resultado, fueron separados de sus cargos el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de control marino y el responsable de derrames, no se dieron a conocer sus nombres ya que se encuentran enfrentando un proceso legal.

Rodríguez Padilla detalló que el incidente fue detectado el 6 de febrero, cuando un sobrevuelo identificó la presencia de hidrocarburo en el mar. “Se observó por un sobrevuelo presencia de aceite en las cercanías de la plataforma, inmediatamente se instalaron barreras de contención”, detalló.

Las condiciones climáticas, la profundidad y la compleja red de ductos retrasaron la identificación del punto de fuga. “Fueron necesarias 48 horas para localizar el origen exacto de la emanación por la compleja red de ductos asentados en el lecho marino”, explicó.

Fue hasta el 8 de febrero cuando buzos localizaron el daño en el oleoducto, lo que permitió iniciar las reparaciones, concluidas diez días después.

El análisis de la información reveló una serie de irregularidades, por lo que el director de Pemex tuvo que realizar una denuncia ante la fiscalía general de la República y a la Secretaría Anticorrupción y buen gobierno.

“Una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto no me fueron informadas ni tampoco a los altos mandos de la empresa”, afirmó el directivo.

Asimismo, denunció que la fuga fue negada por áreas operativas incluso cuando ya había evidencia en costas. “Tal fuga había sido negada sistemáticamente, especialmente en marzo, cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México”.

Entre los hallazgos también destaca el ocultamiento de volúmenes recuperados. “El ocultamiento de agua oleosa recuperada, de al menos 350 metros cúbicos”, indicó.

Rodríguez Padilla subrayó inconsistencias entre la versión oficial y la magnitud del operativo desplegado. “La contradicción entre un simple lagrimeo y el gran despliegue de 11 barcos que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleducto”, apuntó.

Trabajadores tardaron en arreglar la fuga de petróleo

Además, criticó la tardanza en detener el flujo del ducto. “El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, ocho días después de que se efectuó la fuga”, lo que amplificó el impacto ambiental.

El directivo añadió que, desde el mismo 6 de febrero, se solicitó a un centro de investigación modelar la dispersión del hidrocarburo. “Se solicitó simular numéricamente la dispersión de los hidrocarburos derramados y su llegada a las playas del Golfo de México”.

Aunque el oleoducto de Abkatún-Pol-Chuc fue identificado como una fuente clave, las investigaciones no descartan otros puntos de emisión. “No es una sola fuente, son varias fuentes”, reconoció.

Pemex aseguró que continuará colaborando con las autoridades y reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta operación de sus instalaciones.