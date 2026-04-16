Derrame de hidrocarburos en el Golfo de México: Pemex separa de su cargo a 3 funcionarios

El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ya tiene a sus primeros presuntos responsables. Así lo informó Víctor Rodríguez, director de Pemex, la tarde de este jueves 16 de abril.
Aunque no dio detalles sobre los nombres, el director de Pemex detalló que tres funcionarios de la petrolera fueron separados de su cargo.
De acuerdo con Víctor Rodríguez, los funcionarios de Pemex que fueron separados de su cargo son:
El Subdirector de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental
El coordinador de control marino, derrames y residuos, y
El líder de derrames y residuos
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