Derrame de hidrocarburos en el Golfo de México: Pemex separa de su cargo a 3 funcionarios

(Fotoarte: El Financiero | Fotos: Cuartoscuro / Shutterstock)

Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, anunció la separación de 3 funcionarios por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ya tiene a sus primeros presuntos responsables. Así lo informó Víctor Rodríguez, director de Pemex, la tarde de este jueves 16 de abril.

Aunque no dio detalles sobre los nombres, el director de Pemex detalló que tres funcionarios de la petrolera fueron separados de su cargo.

De acuerdo con Víctor Rodríguez, los funcionarios de Pemex que fueron separados de su cargo son:

El Subdirector de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental

El coordinador de control marino, derrames y residuos, y

El líder de derrames y residuos

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