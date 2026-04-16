Cuauhtémoc Cárdenas llega a Pemex: Asume presidencia honoraria para reforzar estrategia energética

Petróleos Mexicanos (Pemex) formalizó la instalación de la Comisión Consultiva del Petróleo, un órgano diseñado para reforzar el análisis estratégico y la planeación de largo plazo en la empresa productiva del Estado, en un contexto energético global cada vez más complejo.

Como parte central de este nuevo mecanismo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas aceptó la presidencia honoraria de la Comisión, con lo que se busca dotar de mayor peso técnico y legitimidad a las decisiones relacionadas con la política petrolera nacional.

La conducción operativa recae en el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien funge como presidente técnico del organismo.

De acuerdo con Pemex, este órgano consultivo tiene como objetivo “fortalecer el análisis estratégico, la reflexión técnica y el seguimiento integral de la política petrolera nacional”, en línea con los esfuerzos del gobierno federal por consolidar la soberanía energética y garantizar la seguridad del suministro de hidrocarburos.

¿Cómo funcionará y cuál será el papel de la Comisión Consultiva del Petróleo?

La Comisión se creó mediante un acuerdo emitido el pasado 18 de marzo de 2026 y funcionará como un espacio permanente de análisis especializado que permita enriquecer la toma de decisiones en un entorno marcado por transformaciones tecnológicas y reconfiguraciones en los mercados internacionales.

El organismo estará integrado por personalidades de reconocido prestigio en los ámbitos energético, académico y jurídico, y sesionará al menos tres veces al año, aunque podrá convocar reuniones adicionales para abordar temas específicos del sector.

Pemex destacó que la incorporación de visiones independientes y plurales permitirá “vigorizar la capacidad de análisis estratégico” de la empresa, así como fortalecer su planeación a largo plazo en la industria de los hidrocarburos.

Con esta iniciativa, la petrolera busca robustecer su estructura institucional en momentos en que enfrenta desafíos operativos, financieros y de mercado, y apuesta por una mayor deliberación técnica para orientar su estrategia futura.

El pasado 18 de marzo, en el marco del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, Víctor Rodríguez anunció la creación de esta comisión y que la nominación de Cuauhtémoc Cárdenas fue en reconocmiento a su trayectoria y liderazgo en materia energética.

La creación de la Comisión Consultiva del Petróleo ocurre en un momento en que Pemex busca consolidar su papel como eje de la soberanía energética del país y en medio de la apuesta que hace la presidenta Claudia Sheinbaum al fracking para evitar la dependencia de Estados Unidos por el gas natural que exporta.