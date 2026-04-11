Pemex advierte: Exceso de coque pone en riesgo la operación de refinerías y ya impacta a Dos Bocas

En febrero, la refinería de Dos Bocas produjo más de un tercio del coque generado por el Sistema Nacional de Refinación.

Pemex anticipó que el aumento en la producción de coque en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) puede poner en riesgo la continuidad operativa de las refinerías, un problema que ya se manifiesta en la refinería Olmeca, según su Plan Estratégico 2025-2035.

Esta advertencia cobra relevancia tras el incendio registrado en la fosa de almacenamiento de coque en la refinería de Dos Bocas, en un contexto de crecientes desafíos logísticos y operativos.

Los reportes mensuales de Pemex muestran que el aumento en la producción de coque está ligado a la entrada en operación de la refinería Olmeca. Antes de su arranque, el SNR producía alrededor de 40 mil barriles diarios de coque; actualmente, la cifra asciende a 77.5 mil barriles diarios, un incremento de 93.8 por ciento en menos de dos años.

Tan solo en febrero, la refinería ubicada en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco, produjo 29 mil barriles diarios de coque, lo que representó más de un tercio de la producción total del sistema.

El documento publicado por Pemex a finales del año pasado advierte que la mayor producción de este energético también representa un reto comercial para la empresa, por lo que es necesario considerar su aprovechamiento para generación eléctrica u otros fines, adoptando las medidas necesarias para minimizar su impacto ambiental.

Pemex prevé inversión millonaria para el desalojo de coque

A mediados de 2024, cuando la refinería comenzó a producir gasolinas y otros subproductos, Francisco Barnés de Castro, ex comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), alertó sobre la falta de infraestructura para desalojar la producción de coque de la refinería de Dos Bocas.

“¿Qué harán con 8 mil toneladas diarias de coque?, tendría que entrar un camión de 30 toneladas cada cinco minutos para cargar coque y sacarlo de la refinería, ya que no hay puerto ni ferrocarril para hacerlo”, indicó el experto durante el foro “Pemex, la realidad y el futuro de la paraestatal”, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Ante este escenario, Pemex planea invertir alrededor de 3 mil 540 millones de pesos durante el actual sexenio para construir un segundo tren de procesamiento que ayude a incrementar el desalojo de coque y azufre, según el Plan Estratégico 2025-2035.

Con esta inversión, se estima elevar el desalojo de coque de 6 mil 224 toneladas diarias en 2025 a 7 mil 771 toneladas hacia 2035, contemplando, además, el desarrollo de infraestructura para su almacenamiento.

Sheinbaum anuncia investigación por incendio en Dos Bocas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia de prensa matutina que ya se iniciaron las investigaciones para determinar el Análisis Causa Raíz (ACR) del incendio de la refinería de Dos Bocas. Todo indica que la causa estaría relacionada con la alta temperatura del coque al salir de la coquizadora.

Aceptó que la refinería “produce mucho coque”, un residuo del procesamiento de crudo pesado que es demandado por la industria cementera y para la producción de fertilizantes.

“El coque está almacenado en una zona (de la refinería), ahí donde está almacenado, justo el que estaba saliendo de la coquizadora, el primer almacén de coque ahí es donde se presenta este incendio”, explicó.

En el frente comercial, Pemex exporta más coque y otros subproductos, pero con menores ingresos frente a combustibles como diésel o combustóleo. En febrero de 2026, la empresa exportó 80.5 mil barriles diarios de ‘otros productos’, lo que representó un incremento anual de 68.8 por ciento.

Sin embargo, los ingresos por estas ventas ascendieron a 81.8 millones de dólares, equivalentes a apenas el 20 por ciento de los ingresos por exportaciones petroleras.

Otras refinerías del país que registraron cantidades relevantes de producción de coque durante febrero de este año son las refinerías de Minatitlán, Veracruz (15 mil 200 barriles diarios), Cadereyta, Nuevo León (10.8 mil), Madero, Tamaulipas (10.6 mil) y Tula, Hidalgo (9.4 mil).

Aunque el coque tiene demanda en el mercado, su creciente producción y las limitaciones para su manejo ya presionan la operación en Dos Bocas y podrían extenderse al resto del Sistema Nacional de Refinación en el corto plazo.