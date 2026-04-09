Otra vez Dos Bocas: Reportan un incendio en la bodega de coque en la refinería Olmeca

Pemex descartó que haya víctimas por el incendio en Dos Bocas. (Foto: Especial)

Petróleos Mexicanos informó este jueves 9 de abril que se registra un incendio en la bodega de coque en la refinería Olmeca de Dos Bocas.

En redes sociales, la paraestatal indicó que todos los cuerpos de emergencia de la zona están atendiendo el siniestro.

“Hasta el momento no se reportan personas lesionadas”, señaló.

¿Qué pasó en la refinería Olmeca HOY?

Un nuevo incendio fue reportado este jueves en la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, municipio de Paraíso, lo que generó alerta entre trabajadores y población cercana debido a una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del complejo.

En videos difundidos en redes sociales se observa fuego en una parte de la estructura, lo que incrementó la preocupación entre habitantes de la zona.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro se habría registrado en la planta coquizadora; posteriormente, Petróleos Mexicanos informó que el incendio ocurrió en la bodega de coque.

Emergencias en la refinería Olmeca de Tabasco

Este sería el tercer evento registrado en menos de dos meses en las instalaciones. Entre los antecedentes recientes se encuentra un incendio el 17 de marzo por aguas aceitosas en la barda perimetral, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, así como un derrame que alcanzó el Río Seco y afectó al sector pesquero y turístico.

Además, el pasado martes se reportó una presunta fuga de gas, aunque la propia empresa aseguró que se trató de vapores derivados de operaciones normales.

El hecho ocurre un día después de que se realizara un simulacro en el complejo, enfocado en la atención de emergencias, durante el cual se pidió a la población no alarmarse.

El ejercicio se programó a las 11:45 de la mañana del miércoles en el predio 1, sector 7, cerca de los tanques esféricos dentro de las instalaciones petroleras, como parte de los protocolos de seguridad.

De acuerdo con información de Protección Civil municipal, durante el simulacro se simuló una fuga en una esfera de almacenamiento. El evento fue clasificado como tipo 2, es decir, una “emergencia interna mayor”, por lo que no requirió la activación de cuerpos externos.

Autoridades precisaron que todo se desarrolló sin incidentes y “transcurrió sin novedad”.

Se espera que en las próximas horas se emita información oficial adicional sobre las causas y el control total del incendio de este día.