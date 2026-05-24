Despiden a Blanca Adriana, joven que murió durante cirugía estética; exigen justicia en Puebla

El caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel ha provocado indignación en Puebla y Tlaxcala luego de que familiares y amigos despidieran a la mujer de 37 años, quien murió tras ingresar a una supuesta clínica estética ubicada en la zona de Zavaleta, en la capital poblana. Autoridades mantienen abierta una investigación para localizar a los presuntos responsables del procedimiento médico.

Blanca Adriana acudió el pasado 18 de mayo a la llamada Clínica Detox acompañada de su esposo, Florencio Ramos, inicialmente para una valoración estética. Sin embargo, presuntamente fue convencida de someterse ese mismo día a un procedimiento de reducción de grasa abdominal.

Las investigaciones señalan que, durante la intervención, personal de la clínica pidió al esposo salir a comprar material médico y una faja compresiva. Al regresar, encontró el inmueble cerrado y sin rastros de su pareja ni del personal médico.

Días después, autoridades localizaron un cuerpo con características coincidentes con las de Blanca Adriana en Atltzayanca, Tlaxcala.

La Fiscalía y autoridades estatales investigan a Diana Alejandra Palafox Romero y a otras personas vinculadas con el establecimiento, señalado por presuntamente operar sin permisos adecuados y sin personal acreditado oficialmente para realizar procedimientos quirúrgicos.

Así fue la despedida de Blanca Adriana en Puebla y Huauchinango

Familiares y amigos realizaron un homenaje para despedir a Blanca Adriana Vázquez en su estética ubicada en Bosques de Santa Anita, en la ciudad de Puebla.

En el sitio colocaron flores, veladoras y fotografías en memoria de la víctima antes de trasladar sus restos a Huauchinango, municipio donde sería velada y sepultada.

Medios locales reportaron que el cortejo fúnebre partió rumbo a la Sierra Norte de Puebla entre muestras de dolor e indignación por parte de familiares, quienes exigieron justicia y la detención de los responsables.

Investigan presunta clínica clandestina en Puebla

El caso reavivó las alertas sobre el funcionamiento de clínicas estéticas irregulares en México. De acuerdo con información publicada por El País, la llamada Clínica Detox operaba en un inmueble con uso habitacional y presuntamente no contaba con autorización sanitaria adecuada.

Además, las autoridades indicaron que Diana Alejandra Palafox presuntamente no tenía cédula profesional registrada ante autoridades federales. Videos difundidos en redes sociales mostraban promociones de ‘liposucciones express’ y otros procedimientos invasivos.

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, informó que el establecimiento fue clausurado y que se reforzarán revisiones a centros médicos y estéticos que operen fuera de la normatividad.

¿Qué se sabe de los responsables del caso?

Hasta el momento, las autoridades mantienen la búsqueda de personas presuntamente involucradas en la muerte de Blanca Adriana. Cámaras de seguridad habrían captado movimientos sospechosos en el inmueble donde ocurrió el procedimiento.

Tampoco existe, hasta ahora, un dictamen forense público completo que detalle con precisión la causa definitiva de muerte.

Algunas versiones periodísticas mencionan una posible complicación por anestesia; sin embargo, esa información sigue bajo investigación y no ha sido confirmada plenamente por autoridades ministeriales.