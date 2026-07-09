¿Jueves de parque acuático? Activan Alerta Amarilla por lluvias y granizo en 10 alcaldías de CDMX

Para este jueves 9 de julio se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo entre la tarde y la noche.

Después de la tormenta... vuelven las lluvias a la CDMX. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 10 alcaldías de la capital, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones.

De acuerdo con la dependencia, para este jueves 9 de julio se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo entre la tarde y la noche, condiciones que podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de afectaciones a la movilidad.

La Alerta Amarilla aplica para las alcaldías:

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuajimalpa.

Cuauhtémoc.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Magdalena Contreras.

Miguel Hidalgo.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

En el caso de la alcaldía Álvaro Obregón, la SGIRPC actualizó el nivel a Alerta Naranja para esta demarcación debido a la persistencia de lluvias fuertes (de entre 30 y 49 milímetros) y posible caída de granizo para esta tarde.

Ante el pronóstico, Protección Civil recomendó salir con paraguas o impermeable, barrer coladeras y mantenerlas libres de basura, evitar transitar por zonas con encharcamientos o corrientes de agua, así como mantenerse alejado de árboles, lonas y estructuras que pudieran caer por efecto del viento.

Asimismo, pidió a los automovilistas conducir con precaución, reducir la velocidad y guardar una mayor distancia entre vehículos, debido a que el pavimento mojado incrementa el riesgo de accidentes.

A las 3:42 de la tarde, Protección Civil capitalino informó que ya se observan lluvias de intensidad moderada a fuerte en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa; así como lluvias débiles y lloviznas en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

¿Cómo estuvieron las lluvias del miércoles 8 de julio en la CDMX?

Las lluvias del miércoles 8 de julio dejaron una jornada complicada en la Ciudad de México.

Conforme avanzó la tarde, la intensidad de las precipitaciones obligó a la SGIRPC a la activación de la Alerta Roja en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, donde se pronosticaron acumulados de entre 50 y 70 milímetros de lluvia durante la tarde y noche.

Además, la dependencia mantuvo la Alerta Naranja para Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Tlalpan, mientras que el resto de las demarcaciones permanecieron bajo Alerta Amarilla por lluvias de menor intensidad, aunque con riesgo de encharcamientos, corrientes de agua, caída de ramas y afectaciones a la movilidad.

La intensas lluvias registradas el miércoles provocaron inundaciones en uno de los accesos al estacionamiento subterráneo de la Cámara de Diputados, así como en la estación San Lázaro de las líneas 1 y B del Metro.

También se reportaron severos encharcamientos en Viaducto Miguel Alemán, a la altura de Av. Cuauhtémoc, y en un tramo del Circuito Interior y Av. Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El temporal no solo afectó a la capital. En Puebla, las intensas lluvias ocasionaron una tragedia en el municipio de Cuetzalan, donde una familia quedó atrapada dentro de la Gruta Chichicazapa tras la crecida del río subterráneo. El saldo preliminar es de una persona fallecida y tres más que continúan desaparecidas.