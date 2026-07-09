Asesinato de la periodista Roxana Guzmán: Hay 8 detenidos por el caso, confirma Fiscalía de Veracruz

Ocho personas han sido detenidas por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

Las ocho personas que se encuentran detenidas por el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fueron vinculadas a proceso, según informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

A través de un comunicado confirmó la vinculación a proceso por el delito de homicidio doloso de Javier Iván “N”, alias Delta 1; José del Carmen “N”, alias Delta 7; Luis Arturo “N”, alias Delta 11 o El Pelón; Karen Monserrat “N”, alias La Hiena; Julio César “N”; Luis Enrique “N”; Juan Carlos “N” e Ismael “N”.

Señaló que en la audiencia de vinculación de proceso, el juzgado corroboró y determinó que existen elementos suficientes con los datos de prueba que fueron otorgados para presumir su participación en la privación de la libertad y posterior asesinato de la periodista Roxana Guzmán de Pulso Informativo del Sureste.

“La Fiscalía General del Estado informa que, como resultado de las investigaciones ministeriales, de gabinete y de las acciones coordinadas de seguridad, la Fiscalía Regional Coatzacoalcos logró la vinculación a proceso, (…) presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la periodista R.B.G.R.”, señaló la Fiscalía.

Indicó que ante la vinculación a proceso de este caso que se sigue en el proceso penal 365/2026, se determinó que las ocho personas se mantengan en prisión preventiva en el tiempo que se realiza el proceso judicial.

“Durante la audiencia de continuación, el órgano jurisdiccional determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer su presunta participación en los hechos ocurridos el 2 de junio de 2026, en la colonia Primero de Mayo del municipio de Nanchital, por lo que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 365/2026”, aseguró.

La FGE sostuvo que en todo momento, incluidas las detenciones, se ha manejado con apego al cumplimiento de ley, con el debido proceso y cuidado de los derechos humanos.