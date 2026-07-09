Live-action de ‘Moana’: Final explicado y el misterio de su escena post-créditos

El live-action de Moana finalmente llegó a los cines de México y tras su estreno surgió el misterio de si la película tiene una escena postcréditos o no.

A casi una década del estreno de la cinta animada que conquistó al público y obtuvo dos nominaciones al Premio Óscar, Disney lleva nuevamente a la pantalla grande la historia de Moana de Motunui, ahora en una versión de acción real dirigida por Thomas Kail y protagonizada por la actriz australiana de origen samoano Catherine Laga’aia, acompañada por Dwayne Johnson, quien interpreta al semidiós Maui.

“Mi esperanza es que el público se guíe por el espíritu de Moana y su pasión, al igual que por su vulnerabilidad”, explicó Kail en una entrevista con EFE sobre la nueva adaptación.

El live-action de 'Moana' ya se encuentra en cartelera. (Foto: Cortesía Disney).

¿'Moana’ live-action tiene escena postcréditos?

Si piensas en abandonar la sala apenas aparezcan los créditos, debes saber que la película no cuenta con una escena postcréditos tradicional.

Sin embargo, Disney sí incluyó un contenido especial durante los créditos finales para que los fans vean y también escuchen.

Mientras aparecen los nombres del elenco y del equipo de producción, se muestran distintas imágenes del pueblo de Motunui y de personajes como Hei Hei, el inseparable gallo que acompaña a Moana durante su aventura.

Además, de fondo suena “Along the Way”, un tema interpretado por la nueva Moana, Catherine Laga’aia, junto con Auli’i Cravalho, quien prestó voz al personaje en la cinta animada de 2016. La canción fue compuesta por Lin-Manuel Miranda, responsable de la música original de Moana, mientras que Dwayne Johnson se sumó con algunos cantos guturales.

Aunque Cravalho no aparece en pantalla ni presta su voz a otro personaje, sí forma parte del proyecto como productora ejecutiva.

Final explicado de ‘Moana’ live-action

Advertencia: a partir de este punto hay spoilers de la película.

En la parte final de la película de Disney, Moana y Maui logran recuperar el corazón de Te Fiti, pero todavía deben enfrentar el último obstáculo: Te Kā, la gigantesca criatura de lava que impide restaurar el equilibrio del océano.

Después de una intensa batalla, Moana consigue colocar la piedra verde en el lugar que le corresponde y descubre que Te Kā siempre fue Te Fiti, cuya transformación ocurrió después de que Maui robó su corazón.

Al recuperar el corazón, la diosa vuelve a su forma original y desaparece la oscuridad que amenazaba con consumir las islas. La naturaleza renace, el océano recupera el equilibrio y Moana completa el viaje que la convierte en una auténtica navegante y líder de su pueblo.

¿Qué representa Maui para Dwayne Johnson?

Dwayne Johnson da vida a Maui, un personaje que tiene un significado muy especial para él por su vínculo con la cultura polinesia.

“Sé que nunca más tendré una oportunidad así de interpretar un papel que muestra a mi abuelo de esta manera, y que está tan conectado a la cultura de mi abuelo. Así que no lo doy por sentado. Es realmente hermoso“, declaró el actor a EFE durante la alfombra de la premier en Los Ángeles.

Johnson, quien también funge como productor ejecutivo, aseguró que uno de los principales objetivos de la película es dar mayor visibilidad a la cultura polinesia en el cine.

“Es cultura, y también es oportunidad. Oportunidad porque, cuando yo era niño, no me veía a mí mismo en la pantalla grande. No veía a alguien de piel morena, o de cualquier color. Y no es que importe tanto, pero sí importa y significa algo”.

Con información de EFE