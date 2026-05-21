¿'The Mandalorian and Grogu’ tiene escena post créditos? Final explicado de la nueva película de Star Wars

'The Mandalorian and Grogu' es uno de los estrenos estelares del 2026. (Foto: Disney/Press)

Las historias de la ‘galaxia muy, muy lejana’ vuelven con el estreno de The Mandalorian and Grogu, película que llevó por primera vez a Din Djarin a la pantalla grande y que dejó abiertas varias puertas para el futuro del universo Star Wars.

La nueva entrega llega 7 años después del último estreno cinematográfico de la saga, que fue The Rise Of Skywalker, donde se cerró la trama de Rey y Kylo Ren.

La película comienza tras el final de la tercera temporada de The Mandalorian, cuando derrotan de manera definitiva a Moff Gideon.

'The Mandalorian and Grogu' comienza exactamente después del final de la tercera temporada de la serie de Star Wars. (Foto: Disney/Press)

¿Cuál es el final explicado de ‘The Mandalorian and Grogu’?

En el final de la película, Din Djarin enfrenta una misión que pone en riesgo su vida mientras Grogu, mal llamado Baby Yoda, toma un rol mucho más activo en la historia.

Después de ser capturado por los Hutt Twins, el mandaloriano debe sobrevivir a distintos enfrentamientos mientras su acopañante demuestra que ya no es únicamente “el niño” protegido de la saga.

Uno de los giros sorpresa de la trama llega con la aparición de Rotta, a quien vimos en la serie The Clone Wars cuando apenas era un niño, en tiempos donde Anakin Skywalker y Obi Wan Kenobi se enfrentaron a los separatistas.

Rotta no es el enemigo, en cambio, es el blanco de los Hutt Twins y en el final, el mercenario lo defiende a toda costa de una emboscada.

Cuando todo parecía perdido para nuestros héroes, aparece la coronel Ward, alto mando de la Nueva República, para bombardear las posiciones enemigas y darles tiempo suficiente para escapar y huir del lugar.

El cierre de la cinta también refuerza la idea de que Grogu continuará entrenando tanto en el camino mandaloriano como en el uso de la Fuerza, algo que había sido anticipado desde el final de la tercera temporada de The Mandalorian.

La película funciona además como una transición hacia una nueva etapa para las películas y los personajes de Star Wars.

Grogu tiene habilidades vinculadas con los Jedi, quienes ya son escasos en el universo de Star Wars. (Foto: EFE)

¿'The Mandalorian and Grogu’ tiene escena postcréditos?

Las escenas postcréditos se volvieron populares gracias al Universo Cinematográfico de Marvel, y las vimos en la película de Los 4 Fantásticos y Thunderbolts.

Pero en la saga de Star Wars no son comunes y The Mandalorian and Grogu no es la excepción, pues no cuenta con una.

Reparto de ‘The Mandalorian and Grogu’

La cinta cuenta con el regreso de Pedro Pascal como Din Djarin y Grogu como el personaje central de la historia.

Además, el elenco incluye a Sigourney Weaver como la coronel Ward y a Jeremy Allen White, quien presta su voz a Rotta the Hutt. La cinta fue dirigida por Jon Favreau, creador de la serie original, junto con Dave Filoni como uno de los principales responsables creativos del proyecto.

¿Dónde ver ‘The Mandalorian and Grogu’?

The Mandalorian and Grogu se estrenó el 21 de mayo de 2026 en cines de México, con funciones en Cinemex y Cinépolis en distintas salas y proyecciones especiales.

Tiempo después de que salga de cartelera, la película de Star Wars, al ser una producción de Lucas Film, llegará a la plataforma de streaming Disney+.

¿Cuáles son los próximos estrenos del universo Star Wars?

Tras The Mandalorian and Grogu, Lucasfilm ya tiene en desarrollo varios proyectos importantes del universo.

Uno de los más esperados es Star Wars: Starfighter, película protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Shawn Levy, programada para 2027.

También se encuentra en desarrollo la segunda temporada de Ahsoka, serie que continuará explorando la amenaza de Thrawn y que podría conectarse directamente con los eventos vistos en The Mandalorian and Grogu.