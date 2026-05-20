‘The Boys’: ¿Cuáles son las diferencias entre el final de la serie y el cómic?

Estas son las diferencias del final de la serie 'The Boys' y el original, contado en los cómics. (Foto: Amazon Prime Video/Press/Panini/ChatGPT)

El final de la serie The Boys tuvo diferencias importantes con el desenlace de la trama de Homelander, Butcher, Starlight y compañía plasmada en los cómics

La historieta, escrita por Garth Ennis e ilustrada por Darick Robertson, finalizó en 2012 con la entrega del volumen 72, donde ‘Los 7′ y ‘Los chicos’ tienen una última batalla antes de que todo se salga de control.

En el caso del final en los cómics de The Boys, cierran latrama de los personajes principales, pero de manera muy distinta al último episodio.

Homelander en el final de la serie 'The Boys'. (Foto: Amazon Prime Video Press)

¿Qué pasó en el final de la serie The Boys?

El último episodio de The Boys comenzó con ‘Los chicos’ en el funeral de Frenchie, donde lo volvieron una broma con los malos chistes que escribió Serge en una carta dedicada a sus amigos.

Posteriormente, se preparan para la batalla final e intentan detener a Homelander en la Casa Blanca luego de que se proclamó Dios y salvador, mientras Sage espera en la base sin hacer nada.

En el recinto son guiados por Ashley Barrett. El primer super en su camino es Deep, quien se enfrasca en una lucha con Starlight y terminan cerca del mar. Ella lo arroja al agua de un golpe, donde un tentáculo lo perfora y le pone fin a su historia.

Mother’s Milk y Hughie combaten con Oh Father. Él muere cuando Marvin evita que grite y liquide a Campbell, quien yace indefenso tras un mueble.

Solo resta Homelander. Se enfrasca en un combate uno a uno con Butcher, mientras Kimiko intenta golpear al líder de ‘Los 7′ con su rayo para quitarle el Compuesto V en la sangre.

Cuando parece que Homelander va a ganar y escapar, aparece Ryan para detenerlo. En ese momento, Kimiko los golpea a los tres y los convierte en humanos.

William toma una palanca y, ante las súplicas de su archienemigo, lo golpea en la cabeza y lo asesina mientras una cámara transmite la muerte de Homelander en televisión nacional.

Butcher se entera de la muerte de su perro cuando está en casa y es el detonante para emprender el plan de liberar el virus anti supers en unos aspersores del edificio de Vought. Hughie lo intercepta y tras una pelea, lo mata de un balazo.

En el entierro, los protagonistas de la serie The Boys se separan. Kimiko va a Francia, MM se queda con Ryan; y Hughie y Starlight se mantienen como pareja. Annie se convierte en la superheroína que siempre soñó.

Hughie y Starlight tuvieron un final feliz en la serie 'The Boys', pero diferente a los cómics. (Foto; Amazon Prime Video/Press)

Diferencias del final de la serie The Boys y el cómic

La historia del final de The Boys es distinta en los cómics dssde el inicio, pues cuando Homelander se autoproclama líder de todos los supers, ellos se reúnen en la Casa Blanca para iniciar una rebelión.

Cuando Butcher lo alcanza, él niega haberle hecho daño a Becca y tampoco recuerda cometer asesinatos de civiles en el pasado.

Aquí se revela que Black Noir fue el responsable de todos los crímenes, pues es un clon de Homelander, pero más poderoso, y finalmente asesina al original ante un Butcher incrédulo.

Malherido, Noir sale a los jardines de la Casa Blanca y es liquidado por William. Días después pierde la cordura y primero asesina a Frenchie junto a Kimiko con una bomba.

Después busca a Mother’s Milk para detonar una granada en su rostro y de paso herirle la mano derecha.

Posteriormente, se enfrenta con Hughie y todo termina cuando perfora el pecho de su examigo, quien le revela que solo él podía detenerlo.

Campbell y Annie siguen como pareja, pero ella abandona para siempre el traje de Starlight, se olvida de ser una super y no está embarazada.

Erin Moriarty participa en 'The Boys', donde interpreta a Starlight. (Foto: Prime Video /Press)

¿Dónde ver todas las temporadas de The Boys?

La temporada 5 de The Boys y el resto de episodios están disponibles en la plataforma de streaming de Amazon Prime Video.

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