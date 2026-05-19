Boletos para ‘The Boys’ en cines: ¿Cuándo inicia la venta para el capítulo final y cuánto cuestan?

El último capítulo de The Boys se transmite únicamente en salas 4DX y las entradas se venderán en combo. (Foto: Amazon Prime Video Press/ Imagen generada con IA Gemini)

El octavo episodio de la quinta temporada de The Boys es uno de los más esperados: no solo es el último de la entrega, con él se pone un final definitivo a la historia de Homelander, Butcher, Hughie, Annie y compañía.

La serie no tendrá un cierre cualquiera. Para despedirla a lo grande, el último capítulo de The Boys se proyectará en salas de cine de México, además del clásico estreno en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

A diferencia de otros eventos especiales, como las proyecciones de conciertos de BTS, en esta ocasión no habrá preventa de entradas.

The Boys termina en esta quinta temporada (Foto: Cortesía Prime Video).

¿Cuándo salen a la venta los boletos para ‘The Boys’ en cines?

El último episodio de The Boys tiene programado su estreno para el 20 de mayo de 2026. Ese mismo día podrá verse el capítulo en la cadena Cinépolis, donde habrá diferentes horarios.

Mediante sus redes sociales, Cinépolis informó que la venta de entradas se habilitará el mismo día de la función y que los boletos podrán comprarse en línea, a través de la aplicación o directamente en taquillas.

Fecha de venta: 20 de mayo (el mismo día del estreno)

20 de mayo (el mismo día del estreno) Dónde comprar: aplicación, página web y taquillas

La cadena también indicó que será hasta el 20 de mayo cuando se publiquen los horarios. Aunque no se han dado más detalles, sí se informó que las funciones solo estarán disponibles ese miércoles, ya que no habrá más proyecciones.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver el último capítulo de ‘The Boys’?

Solo las salas 4DX proyectarán el último episodio de The Boys; sin embargo, el costo de los boletos no será igual al de una función convencional ni se venderán de forma individual.

Cinépolis informó que únicamente podrán adquirirse en combo, el cual tiene un costo de 499 pesos. Considera que, si decides hacer la compra en línea, deberás sumar un cargo por servicio de 6 pesos.

El combo de Cinépolis para ver el último episodio de The Boys incluye:

2 entradas para 4DX

2 refrescos grandes

Palomitas grandes con mantequilla

La venta de boletos está sujeta a disponibilidad y no existe una hora específica para su liberación, por lo cual Cinépolis recomienda mantenerse atento a sus redes sociales.

¿En qué cines de CDMX proyectarán el último capítulo de ‘The Boys’?

La proyección de The Boys no estará disponible en salas IMAX, tradicionales o 3D. De acuerdo con Cinépolis, únicamente podrá verse en 4DX. Las sucursales que proyectarán el último episodio en la Ciudad de México son las siguientes:

Cinépolis Plaza Aragón

Cinépolis Universidad

Cinépolis Fórum Buenavista

Cinépolis Mitikah

Cinépolis Neza Jardín Carso

Cinépolis Parque Toreo

Cinépolis Perisur

Cinépolis Plaza Satélite

¿A qué hora se estrena el último capítulo de ‘The Boys’?

En caso de que no puedas asistir a la función en cines, no pasa nada, ya que el último capítulo se estrena el mismo 20 de mayo en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

El episodio llegará a las 2:00 de la mañana (tiempo del centro de México), por lo cual podrás verlo desde casa desde temprano para evitar spoilers sobre el final de la serie.