Wall Street ‘amanece en rojo’ tras anticipar una guerra más larga entre EU e Irán: ¿Cuánto pierde HOY?

Las operaciones en Wall Street anticipan movimientos negativos, mientras el mercado sopesa las implicaciones de una guerra más prolongada entre Estados Unidos e Irán.

Las caídas son encabezadas por el Nasdaq con 1.47 por ciento, en los 25 mil 705.18 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.79 por ciento menos, en las 7 mil 342.78 unidades, y el Dow Jones con 0.45 por ciento menos, se sitúa cerca de los 49 mil 472.44 puntos.

“Anticipamos que la jornada será volátil, ante las continuas preocupaciones inflacionarias, caída de acciones relacionadas a semiconductores y pocos avances en las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos. Cabe mencionar que el crudo presentó un retroceso, ante la posibilidad de que se retomen las pláticas en Medio Oriente”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 19 de mayo?

En el mercado mexicano se reporta una baja 0.40 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 68 mil 134.66 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 365.02 enteros, cede 0.43 por ciento.

Del lado de Europa las variaciones son mixtas, por el lado de las pérdidas está el IBEX 35 de España, con 0.48 por ciento, en los 17 mil 671.60 puntos, le sigue el CAC 40 de Francia con 0.05 por ciento menos, en las 7 mil 982.31 unidades, mientras que las ganancias son de 0.29 por ciento para el DAX en Alemania que ronda en los 24 mil 384.34 enteros, y el FTSE 100 de Londres que sube 0.07 por ciento, alcanza las 10 mil 331.03 unidades.

Mientras que en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 107.56 dólares por barril, ya que cede 0.73 por ciento, mientras que el Brent con 1.51 por ciento menos, cotiza en los 110.39 billetes verdes por unidad.