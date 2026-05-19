Detienen a ‘El Pony’ por masacre de familia en Tehuitzingo; es sobrino de uno de los ejecutados

Las autoridades señalan que la familia del rancho en Tehuitzingo tenía resguardados entre 800 mil a un millón de pesos en efectivo.

En Puebla fue detenido Juan Manuel ‘N’, alias ‘El Pony’, señalado como autor material de la masacre de 10 personas en Tehuitzingo.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación capturaron al sospechoso de la ejecución de toda una familia en un rancho de esa localidad. ‘El Pony’ es sobrino del ganadero Cecilio Torres Gervacio, una de las personas asesinadas.

Idamís Pastor, fiscal de Puebla, confirmó la detención, aunque indicó que se reservan detalles debido a que la investigación aún sigue en curso.

“Continuamos con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad”, agregó.

¿Qué líneas de investigación se siguen por la masacre de una familia en Tehuitzingo?

La Fiscalía de Puebla indicó que también se investiga si la ejecución fue una venganza de José Alfredo ‘N’, otro familiar del ganadero Cecilio Torres Gervacio.

Al momento de la detención de ‘El Pony’, las autoridades le aseguaron una dosis de presunto cristal. Fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras se formalizan las órdenes de aprehensión relacionadas con el multihomicidio en Tehutzingo.

El crimen estaría ligado a conflictos familiares y a la planeación de un robo. ‘El Pony’ es hijo de Manuel, hermano del ganadero asesinado, quien trabajaba como peón en el rancho.

De acuerdo con reportes ministeriales, el detenido también estaría relacionado con una banda delictiva originaria de Morelos conocida como Los Chetos, presuntamente dedicada al robo de ganado en la región Mixteca.

La hipótesis es que los responsables ingresaron al rancho con conocimiento de que la familia resguardaba entre 800 mil y un millón de pesos en efectivo, recursos destinados a la compraventa de ganado.

‘El Pony’ cuenta con antecedentes por presuntamente haber baleado a un comerciante en el mercado de El Moralillo y por haber sido retenido anteriormente en Piaxtla por el robo de animales.