A machetazo limpio: Pobladores de Hueyapan, Puebla, intentan linchar al alcalde Alfonso Lino

Pobladores de Hueyapan, Puebla, intentaron linchar al presidente municipal, Alfonso Lino Pozos, cuando realizaba un recorrido por la comunidad de Maloapan, donde actualmente se presenta un conflicto por límites territoriales. Lo persiguieron con machete en mano y fuego, aunque finalmente se controló la situación.

Fue por lo menos una veintena de personas la que, al ver al edil, lo interceptaron y se abalanzaron contra él y otros funcionarios municipales, por lo cual las autoridades buscaron huir del lugar, pero llegó otro grupo con una actitud más agresiva, con machetes en mano.

Ante la amenza, los funcionarios comenzaron a correr aunque algunos fueron golpeados en este acto, amén de que fueron amenazados con prenderles fuego, mientras incendiaban algunos objetos.

Tras los hechos, el presidente municipal, Alfonso Lino Pozos, emitió un video en el que acusó a los pobladores de Maloapan de un intento de linchamiento. “lamentalemente nos encontramos con una situación muy delicada, nos encontramos con personas (...) señalarlos como delincuentes, hubo un intento de linchamiento, hubo un intento de homicidio en donde todos fuimos vulnerales a esta situación y solicitamos de manera urgente la interención legal y pronta de las autoridades estatales y federales”, sostuvo.

Agregó que el problema de origen se arrastra de hace tiempo y ha continuado en gran medida por omisión del Congreso del Estado para arreglar el tema de jurisdicción territorial.

“Pido poner cartas en el asunto en este peligro que corremos los habitantes, como comunidades indígenas, tenemos personas que haitan en otro lado y que están haciendo actos de anddalismo en nuestra comunidad”, agregó.

Niño es herido de bala en la cabeza en Puebla

Un niño de 10 años se encuentra grave tras recibir un disparo en la cabeza, tras un ataque registrado este miércoles minutos antes del mediodía en un mercado de Puebla capital, en donde también resultó herida su madre. La policía de la ciudad logró la detención de los probables responsables tras una persecución.

Los hechos tuvieron lugar en el Mercado Morelos, en la 48 Norte y Ciclismo, en la colonia 10 de Mayo, donde poco antes del mediodía se reportaron detonaciones, por lo cual se movilizaron policías municipales y estatales, así como personal de la FGE, Guardia Nacional y Ejército, además de paramédicos de Protección Civil.