‘Para eso es’: Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, admite que usa helicóptero oficial

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, admitió el uso de un helicóptero oficial para trasladarse cuando “no le da tiempo”.

Sus declaraciones llegan luego de que en redes sociales se viralizaran versiones de que supuestamente viajó en helicóptero hasta la Ciudad de México para el Consejo Nacional de Morena, donde Ariadna Montiel fue elegida como nueva líder nacional del partido.

“Cuando voy de un lugar a otro y no me da tiempo, pues uso el helicóptero, para eso es”, declaró en conferencia de prensa el gobernador ante los cuestionamientos.

Armenta defendió que la aeronave está a disposición de la seguridad, y que “están cumpliendo”, por lo que no negó su uso ni se disculpó por ello.

Además, aseguró que los helicópteros no solo tienen uso político, sino que se prestan para servir a la ciudadanía cuando es necesario trasladar a un enfermo, a una mujer o persona gestante embarazada y que está en riesgo de parto, o una persona que tiene un infarto.

“Y cuando yo tengo que usarlo, lo uso”, enfatizó el gobernador de Puebla, para después bromear que cuando necesita usa la bicicleta, y que en otros momentos camina o anda a caballo.

Sus comentarios llegan luego de que los gastos del uso del helicóptero fueran reservados por cinco años, lo que avivó aún más las críticas en su contra.

Alejandro Armenta celebró su visita a la Ciudad de México para el Consejo Nacional de Morena, y aseguró que “se notó la fuerza de Puebla”.

Añadió que el mismo 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, viajó a Teotlaco con el secretario de Gobierno, Samuel Aguilar Pala, e insistió en que no tiene que ocultar nada, especialmente porque, según él, se ha generado ahorro y reducido el endeudamiento en Puebla.

“No ocultamos nada”, fue el comentario de Armenta para después resaltar que para pavimentar está gastando una tercera parte del costo, además de que resolvió una deuda de 8 mil millones de pesos del estado de Puebla, que recientemente visitó Claudia Sheinbaum, por el “monstruoso museo barroco”.

Con información de Nmás.