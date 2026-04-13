Sheinbaum niega ‘regaño’ a manifestantes en Puebla: ‘No me dejaban hablar, entonces levanté más la voz’

Claudia Sheinbaum durante la entrega del Programa Vivienda Para el Bienestar tuvo un 'desencuentro' con manifestantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum contó cómo fue el ‘regaño’ a manifestantes en Puebla durante su gira de este fin de semana. Los pobladores protestaban en contra de la construcción del Polo de Desarrollo Económico y de una planta recicladora de basura.

“Previo a que llegáramos al evento, se les dijo a los manifestantes que los iba a atender, que no tenían por qué manifestarse, que podían tener sus carteles levantados, pero que permitieran el desarrollo de la entrega de viviendas sin consignas y que al final del evento los recibía”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 13 de abril.

Sheinbaum dijo que previo al evento, el personal acordó una reunión con los manifestantes, pero que no afectaran el acto público. La mandataria, entre risas, relató cómo ocurrió la situación y dijo que tuvo que alzar la voz porque no la dejaban hablar.

“No me dejaban hablar, entonces por eso levanté un poco más la voz para que me escucharan, pero de ninguna manera estaba regañando, incluso si escuchan lo que les dije fue ‘vamos a resolver el problema, no se preocupen’; eso fue lo que pasó”, afirmó.

¿Por qué hubo manifestaciones durante la gira de Sheinbaum en Puebla?

La protesta se centró en contra de la construcción del Polo de Economía Circular y de una planta recicladora. Durante la entrega de Viviendas para el Bienestar, los inconformes interrumpieron los discursos de la presidenta Sheinbaum.

Tras el evento, los manifestantes esperaron la salida de Sheinbaum y fueron atendidos por la mandataria.

“Ustedes tienen que escuchar, porque si se dejan llevar por lo que dicen, por cualquier cosa, hay que escuchar”, planteó Sheinbaum a los pobladores y, en compañía del gobernador, Alejandro Armenta, entre otros funcionarios, atendió las demandas.

El acuerdo se centró en que una comisión atenderá las demandas de los inconformes para explicarles los beneficios de la planta recolectora de basura.

Así fue el ‘regaño’ de Sheinbaum en Puebla

El momento al que se refirió la presidenta fue cuando detuvo su discurso y alzó la voz para cuestionar a los manifestantes.

“Allá andan manifestándose, porque dicen que están en contra del Polo del Bienestar. ¿Qué prefieren? Un basurero así abierto o una recicladora de basura limpia?”, dijo la mandataria.

Sheinbaum negó que los proyectos sean para quitarles sus tierras a pobladores y, en cambio, aseguró que beneficiará a la comunidad.

“Que no los engañen. Es un proyecto que además se va a trabajar y consensar con las comunidades. Así que no necesitan gritar ni decir nada, porque siempre escuchamos”, agregó la mandataria.