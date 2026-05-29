Estafó a más de 200 personas: Detienen a Irving ‘N’ por fraude en agencia de viajes ‘Go Traveling Bajío’

Irving 'N', acusado del fraude de Go Traveling Bajío, ya enfrenta un proceso penal y permanece en prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la detención de Irving ‘N’, señalado como presunto responsable del fraude relacionado con la agencia Go Traveling Bajío, un caso que afectó a más de 200 personas en León.

El fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que la captura ocurrió la noche del jueves 28 de mayo, luego de diversos operativos y técnicas de investigación implementadas por las autoridades ministeriales.

Además, detalló que el acusado ya enfrenta un proceso penal y permanece en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Fraude de Go Traveling Bajío: más de 200 víctimas y pérdidas por más de 15 mdp

De acuerdo con la Fiscalía, el fraude dejó un total de 209 personas afectadas y un daño patrimonial que podría superar los 15 millones de pesos.

Las denuncias públicas comenzaron el pasado 18 de mayo, cuando usuarios en redes sociales señalaron irregularidades en la operación de la agencia de viajes. Posteriormente, varias víctimas aseguraron que liquidaron paquetes vacacionales completos; sin embargo, los pagos nunca llegaron a proveedores turísticos, lo que ocasionó pérdidas de vuelos, hospedajes y reservaciones.

Asimismo, el fiscal explicó que las autoridades realizaron cateos y otras acciones de investigación para ubicar al principal sospechoso, hasta concretar su captura.

Finalmente, la Fiscalía de Guanajuato reiteró que continuará integrando pruebas y atendiendo las denuncias relacionadas con este caso de presunto fraude turístico masivo.

Gobierno de Guanajuato brinda apoyo a personas afectadas

El pasado 20 de mayo, el secretario de gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, señaló que la administración estatal ya estaba proporcionando asesoría legal y acompañamiento a las familias que resultaron afectadas por el fraude cometido por la agencia de viajes Go Traveling Bajío.

En declaraciones a medios, el funcionario reconoció la dimensión del caso, después de que cientos de familias reportaran pérdidas económicas tras adquirir paquetes turísticos con dicha empresa, la cual presuntamente abría y cerraba oficinas de manera intermitente antes de desaparecer.

Jiménez Lona informó que los afectados ya consideraban presentar una demanda colectiva ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

PVEM pide investigar controles de la Secretaría de Turismo

Por su parte, la dirigente estatal y senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Virginia Magaña Fonseca, pidió que se realice una investigación exhaustiva de la estafa cometida por la agencia de viajes.

La legisladora también cuestionó la eficacia de los mecanismos de supervisión de la Secretaría de Turismo del estado y expresó su respaldo a las familias afectadas. Además, calificó como un avance que las denuncias ya hayan sido interpuestas ante la Fiscalía General del Estado y subrayó que el caso no debe quedar impune.

Con información de Quadratín Bajío y Zona Franca.