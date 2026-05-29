Vinculan a proceso a ‘El Deivid’, líder de ‘La Chokiza’, por presunta participación en secuestro exprés

'El Deivid' fue vinculado a proceso al presunto líder de 'La Chokiza'. (Fiscalía del Edomex)

David ‘N’, alias ‘El Deivid’ y/o ‘El Chino’, identificado como principal generador de violencia del grupo delictivo autodenominado ‘La Chokiza’ y de la asociación ‘Sumando Amigos A.C.’, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de secuestro exprés.

Para que el juez determinara la judicialización del caso, la Fiscalía del Estado de México acreditó que el 17 de septiembre de 2025, en el municipio de Ecatepec, la víctima, quien trabajaba como vendedor ambulante, fue privada de la libertad por tres sujetos, entre ellos el ahora imputado.

En esa ocasión, los sujetos se identificaron como integrantes de ‘La Chokiza’ y, mediante amenazas, exigieron una cuota económica para permitirle continuar con sus actividades comerciales.

La víctima rechazó realizar el pago, por lo que ‘El Deivid’ y/o ‘El Chino’, junto con los otros dos cómplices, la obligaron a subir a un vehículo y la privaron de la libertad mientras lanzaban amenazas de muerte. Ante esta situación, la víctima aceptó las exigencias para recuperar su libertad.

Derivado de las investigaciones, la dependencia estatal obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra David ‘N’, alias ‘El Deivid’ y/o ‘El Chino’, la cual cumplimentaron el pasado 22 de mayo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía mexiquense, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Tras la captura, David ‘N’ ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, conocido como Chiconautla, donde quedó a disposición de un juez de Distrito, quien, después de revisar las pruebas, determinó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.

El juez también fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, este sujeto asumió el liderazgo del grupo delictivo ‘La Chokiza’ después de la detención de su hermano Alejandro Gilmare ‘N’, alias ‘El Choko’, en el municipio de Ecatepec.

Este grupo delictivo tendría presencia en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec, además de vínculos con diversos delitos de alto impacto.

Por ello, las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770 y la aplicación FGJEdomex para que, en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro delito, presenten la denuncia correspondiente.