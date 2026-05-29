Alerta por ébola en México: ‘Es poco probable una cadena de contagio’, asegura Alejandro Macías

Ante el brote de ébola en África y a dos semanas del Mundial 2026, las autoridades de salubridad mexicanas informaron que se encuentran preparadas para idenficiar casos de la enfermedad, pero afirman que no hay que preocuparse.

Además, el doctor Alejandro Macías explicó que es poco probable que haya cadenas de contagio por ébola en México.

En entrevista explicó que las condiciones en que vive el virus en África son muy diferentes a las de México. Detalló por ejemplo, la insalubridad y la falta de acceso a servicios médicos, así como la precaridad.

Macías recordó que por eso la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió alerta máxima solo en esos países.

“Puede ser que algún infectado venda del Congo a México y que infecte al mexicano. esas condiciones en las que vivimos nosotros no son semejantes a las que viven en esas zonas de África”, explicó.

El especialista abundó en que tenemos acceso al agua limpia, drenaje y servicios médicos. “Sería muy poco probable que se estableciera una cadena de contagio”, dijo.

Macías agregó “La autoridad deberá tener la responsabilidad de rastrear a las personas que vienen de estas zonas y ver que no tengan síntomas, tener un seguimiento de la situación”.

Sin embargo también recordó que la naturaleza está experimentando todo el tiempo y podemos tener pandemias nuevas, pero que en este momento ni ébola ni hantavirus podría ser alguna de ella.

Macías también destacó que nuestro país sí tiene la capacidad de realizar los diagnósticos de ébola y también tendrían capacidades de rastrear a las personas que vengan a nuestro país.

¿De dónde vienen los contagios de ébola?

Macías también recordó el origen de la enfermedad y dijo que los virus del ébola se encuentran en la parte central de África, en los murciélagos de la fruta.

“Alguien consume la fruta que ya mordió el murciélago, se infecta y entonces la persona ya tiene ébola, esa persona va a su casa y por contacto de orina y excremento, en el periodo de incubación, infecta a los miembros de su familia en esas condiciones del África”, refiró.

Agregó que aquí no tenemos ese muerciélago y que si llega alguien infectado se puede identificar porque el ébola se transmite casi en periodo sintomático.

Alerta por pebola en nuestro país pasa de bajo a alto

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica cambio la alerta sanitaria por ébola de nivel bajo a alto este jueves 28 de mayo.

En el documento compartido se recomienda no viajar al lugar donde se reportan los contagios de ébola, es decir, República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

“Esta es una infección viral grave que se transmite por contacto directo con sangre, secreciones, objetos o superficies contaminadas con fluidos corporales de personas infectadas”, detalló.

Las autoridades sanitarias agregaron que existe la posibilidad de importar casos por viajeros internacionales que vengan de África, por lo que se pusieron en marcha acciones de vigilancia epidemiológica.

¿Qué hay que saber del ébola?

Las autoridades recordaron lo que hay que saber del ébola para estar al tanto de contagios rumbo al Mundial 2026: