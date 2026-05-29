Administrativos de Volkswagen México buscan sindicalizarse por primera vez en casi 60 años

Los empleados también aseguraron que diversas áreas dentro de Volkswagen de México han mostrado apertura ante este ejercicio de libertad sindical.

Trabajadores administrativos y de confianza de Volkswagen de México iniciaron un proceso de organización interna para buscar la firma de un contrato colectivo con la empresa alemana, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y dar certidumbre jurídica a su relación de trabajo.

En conferencia de prensa, empleados afiliados a la Unión General de México (UGM) encabezada por Hiram Sánchez Pavón, informaron que comenzaron la recabación de firmas para plantear formalmente la solicitud de un contrato colectivo, proceso que, aseguraron, se realiza dentro del marco legal y bajo los principios de libertad sindical y negociación colectiva efectiva.

Diana Moctezuma, trabajadora con 12 años de antigüedad en Volkswagen y vocera del movimiento, explicó que la intención es representar a personal administrativo de Volkswagen de México y de sus filiales Volkswagen Group Services y Volkswagen Group Academy.

“El objetivo principal de esta organización es establecer un instrumento legal que brinde certidumbre sobre los esquemas de remuneración, la estabilidad y la regulación de las prestaciones”, señaló.

De acuerdo con los trabajadores, el movimiento busca transitar de un esquema de decisiones unilaterales hacia un modelo de relación laboral con reglas claras, sustentado en un contrato colectivo que permita ordenar las condiciones de empleo del personal administrativo.

Roberto Castañeda, delegado especial de la UGM y trabajador con 25 años de trayectoria en la empresa, sostuvo que la iniciativa forma parte del ejercicio de los derechos de libre asociación y negociación colectiva reconocidos en la legislación mexicana.

“Esta iniciativa nace como un ejercicio de los derechos de libre asociación y negociación colectiva. En el marco de la actual etapa de democratización laboral en México, hemos identificado la necesidad de contar con una estructura que represente sus intereses de forma profesional ante la dirección de la empresa”, indicó.

Los representantes del movimiento señalaron que la legislación vigente, derivada de la reforma laboral de 2019, permite que los trabajadores participen en la vida sindical sin distinción de jerarquía, mediante mecanismos como el voto personal, libre, directo y secreto.

“Buscamos un contrato colectivo y eso ya también se hizo del conocimiento de la autoridad laboral federal”, afirmaron.

Los empleados también aseguraron que diversas áreas dentro de Volkswagen de México han mostrado apertura ante este ejercicio de libertad sindical, lo que, dijeron, facilita un entorno de diálogo para construir un nuevo modelo de relación laboral.

Moctezuma consideró que la eventual firma de un contrato colectivo para personal administrativo en una empresa de la magnitud de Volkswagen representaría un avance en la aplicación de la normativa laboral y un referente para el sector privado en el país.

Volkswagen de México cuenta con una planta en Puebla que inició operaciones en 1967 y donde actualmente se producen los modelos Jetta, Tiguan y Taos. La compañía también opera una planta en Silao, Guanajuato, dedicada a la fabricación de motores.