Concluye primera ronda de negociación del T-MEC: ¿Qué temas trataron México y EU?

La Secretaría de Economía afirmó que se construyen acuerdos para dar certidumbre a las inversiones de México y EU. (Secretaría de Economía)

México y Estados Unidos concluyeron este viernes la primera ronda formal de negociaciones para la revisión del T-MEC, en la que el principal tema de discusión fueron las reglas de origen del sector automotriz, así como los temas relacionados con acero, aluminio y seguridad económica regional.

La Secretaría de Economía informó que los trabajos realizados entre el 28 y 29 de mayo en la Ciudad de México concluyeron “con saldo positivo”, luego de que ambas delegaciones avanzaron en una agenda enfocada en fortalecer la competitividad de América del Norte.

De acuerdo con el comunicado, los equipos técnicos de ambos países sostuvieron un diálogo “constructivo y franco”, en el que se revisaron temas prioritarios para la integración productiva regional, particularmente las reglas de origen automotrices, consideradas uno de los pilares del tratado comercial.

“México reiteró que la fortaleza del tratado reside en la integración de sus cadenas de valor y en las reglas que han hecho de América del Norte la plataforma manufacturera más competitiva del mundo”, señaló la dependencia.

México y EU tienen disposición de construir acuerdos para el T-MEC

Según Economía, ambas partes llegaron a la mesa con posiciones sólidas y respaldadas por evidencia técnica, aunque con disposición para construir acuerdos que permitan preservar la integración económica de la región y dar certidumbre a las inversiones.

“La prioridad es generar certidumbre para la inversión y la preservación de los empleos asociados al sector exportador”, indicó el gobierno mexicano.

Como parte de los acuerdos alcanzados, México y Estados Unidos confirmaron el calendario de las próximas rondas de negociación. La segunda reunión se llevará a cabo el 16 y 17 de junio en Washington, D.C., donde además de continuar las discusiones sobre reglas de origen se incorporarán temas agrícolas y de competencia equitativa.

En tanto, la tercera ronda de negociaciones del T-MEC se realizará durante la semana del 20 de julio en la Ciudad de México y estará enfocada en avanzar hacia el cierre de los temas pendientes rumbo a la revisión conjunta del tratado prevista para 2026.