Retraso en revisión del T-MEC impactará directamente en inversiones, advierte Banamex

Banamex adviritió que la incertidumbre durante las negociaciones del T-MEC recaerá en las inversiones en México.

El retraso en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá un impacto directo en las inversiones mexicanas, advirtieron especialistas.

“A medida que se retrase la revisión del T-MEC vamos a ver un retraso también en la inversión y probablemente se verán tasas de crecimiento que están por debajo del potencial de México”, dijo Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México durante el foro ¿Peligra el tratado? El futuro de México ante la renegociación del T-MEC de EF Meet Point virtual de El Financiero.

El economista agregó que para evitar consecuencias en las inversiones mexicanas es necesario garantizar reglas claras como parte del Tratado.

“Lo principal es eso, que las reglas del Tratado sigan otra vez claras y que no haya cambios que generen incertidumbre para que se recupere la inversión”, añadió.

¿Por qué se retrasará la revisión del T-MEC?

Este jueves se realiza la primera ronda de negociaciones del T-MEC, las cuales seguirán en los próximos meses tanto en México como Estados Unidos.

Lo anterior, a pesar de que al inicio los funcionarios tanto mexicanos como estadounidenses, fijaron la fecha límite para tener una primera versión del Tratado.

De acuerdo con especialistas de Banamex, las conversaciones podrían retrasarse hasta la campaña presidencial de EU en 2028.

Lo anterior ocasionaría un entorno de incertidumbre para México cuyo impacto será directo en la inversión.

Según Banamex, el esquema de revisiones actuales no terminará el 1 de julio debido a la estrategia de negociación de la administración de Donald Trump.

Habrá revisiones anuales del T-MEC

“Consideramos como escenario central el de revisiones anuales que preservarían el marco actual pero mantendrían la incertidumbre. El resultado dependerá del entorno político en EU, lo que sugiere que las revisiones podrían extenderse hasta la campaña presidencial de 2028, sin una definición inmediata”, señaló Banamex.

El escenario de revisiones anuales del T-MEC mantendrían elevada la incertidumbre de las empresas, según el banco, debido a que implican riesgos a la baja.

Banamex consideró que México tendría ventaja frente a otros socios comerciales de EU y dichos beneficios son lo que sería necesario conservar debido a las tarifas arancelarias impuestas por Trump.

“El T-MEC ha funcionado como un escudo crucial que, si bien no aísla a México por completo de las presiones arancelarias, le confiere una ventaja competitiva fundamental”, indicó el reporte de Banamex.

*Con información de Jassiel Valdelamar