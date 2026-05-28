Harfuch se baja de contienda presidencial 2030: ‘Lo descarto porque soy secretario de Seguridad’

Harfuch dijo que que será secretario de Seguridad hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum lo requiera. (Cuartoscuro).

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, afirmó que no se ve en una boleta presidencial en las elecciones 2030.

En entrevista radifónica fue cuestionado sobre qué tenía que pasar para que fuese candidato a la presidencia, ya que cuenta con altos niveles de popularidad.

“Si hay un trabajo que no permite una agenda de trabajo paralela, es la de secretario de Seguridad y creo que sería irresponsable y hasta una falta de respeto a mis compañeros que están todos los días arriesgando su vida y no solo los policías, el Gabinete de Seguridad”, sentenció el funcionario.

Agregó que será secretario de Seguridad hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum lo requiera y explicó que su popularidad se debe a que él es quien presenta los resultados del Gabinete de Seguridad.

“Ayuda a que nos identifiquen más con buenos resultados”, dijo en la entrevista. También detalló que detrás de él hay cientos de hombres y mujeres quienes a diario ejecutan la estrategia de seguridad.

El número de homicidios dolosos en promedio diario pasó de 91.7 en todo 2024 a 50.8 registrados durante el primer trimestre de este año, lo cual representa una reducción de 45 por ciento, según cifras de abril.

Dijo que incluso, cada mes, Sheinbuam premia en una ceremonia privada a los mejores elementos.

Al insistirle sobre la posibilidad de ser candidato presidencial, Harfuch, tajante dijo “Sí, lo descarto porque soy secretario de Seguridad”.

“Nuestro trabajo no es político y tenemos una enorme ventaja: una presidenta de México con alto nivel de aprobación”, dijo cuando se le insistió en la probabilidad de ser candidato presidencial en 2030.

Harfuch agregó que el equipo de trabajo del Gabinete de Seguridad es muy grande, pero que con la coordinación y liderazgo de Sheinbaum es que todo funciona y se entregan los buenos resultados.

“Somos un equipo muy grande pero ha funcionado la coordinación estrecha con liderazgo de la presidenta. Tenemos una presidenta que dirige todos los días el gabinete de seguridad”, dijo.