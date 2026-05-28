Enrique Inzunza (por fin) pide licencia al Senado tras ‘embestida mediática’ por acusación de EU

EU señala a Enrique Inzunza de participar en un esquema de protección a favor de Los Chapitos en Sinaloa.

El senador de Morena, Enrique Inzunza, informó este jueves 28 de mayo que solicitará licencia para ausentarse de las sesiones extraordinarias del Senado previstas para este 28 y 29 de mayo, en medio de los señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador aseguró que actualmente se encuentra en la Ciudad de México y acudió desde el día anterior a la sede del Senado para atender la convocatoria de las sesiones extraordinarias.

“En mi vida de servidor público siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes”, escribió el senador morenista.

Sin embargo, Inzunza señaló que decidió separarse temporalmente de las sesiones legislativas ante lo que calificó como una “embestida mediática” impulsada por “personeros y medios de la derecha”.

¿Qué dijo Enrique Inzunza sobre su licencia?

En su publicación, el senador informó que será su suplente, el arquitecto Omar López Campos, quien participe en las sesiones extraordinarias del Senado.

“Estoy presentando la solicitud de licencia condigna”, indicó.

Pese a ello, aseguró que continuará participando en los trabajos parlamentarios desde fuera del pleno y que dará seguimiento a las reuniones de comisiones y el pleno.

“Seguiré las reuniones de comisiones y la del Pleno, apoyando a mi grupo parlamentario con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes”, señaló.

“Nadie detendrá la consolidación del Estado constitucional de bienestar en México”, escribió el legislador.

Comparecen en FGR Rocha Moya, Inzunza y otros 6 acusados por EU

Ocho de 10 políticos y mandos de policía en Sinaloa, requeridos en extradición por Estados Unidos, incluidos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia y Enrique Inzunza, senador de Morena, declararon el martes 26 de mayo como testigos, por no más de media hora cada uno, en la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia que encabeza Ernestina Godoy investiga si contra estas personas, y dos más que ya se entregaron a la justicia de Estados Unidos, hay pruebas “claras, contundentes e irrefutables” que los vinculen al Cártel de Sinaloa y sus actividades del narcotráfico.

La indagatoria comenzó a partir de la solicitud del gobierno estadounidense para detener “urgentemente”, con fines de extradición, a las citadas personas, y la posterior negativa del gobierno mexicano de capturarlos.

Ante los señalamientos de la justicia estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que Estados Unidos no presentó pruebas y pidió a la FGR abrir una investigación propia para determinar, con base en ello, si se accede o no a la detención.

¿Por qué citaron a Enrique Inzunza ante la FGR?

La Fiscalía General de la República (FGR) citó al senador Enrique Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa tras la acusación presentada por delitos de armas y narcotráfico en Estados Unidos contra 10 ciudadanos de ese estado.

El senador Enrique Inzunza Cázarez informó en redes sociales que recibió citación para comparecer ante la FGR y afirmó que atenderá personalmente el llamado.

“Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, señaló, además de sostener que no se valdrá de la inmunidad procesal derivada de su cargo.

La Fiscalía informó antes que las personas relacionadas con la indagatoria por la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York están siendo citadas a rendir entrevista ministerial “con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”.

Con información de David Vela y EFE