Cártel de Sinaloa toma el poder en los municipios de México: ‘Son el primer contacto con la ciudadanía’

De acuerdo con la FGR, el Cártel de Sinaloa busca hacerse del poder de los Ayuntamientos (Foto : MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO)

El Cártel de Sinaloa tiene interés en controlar los recursos humanos y financieros de los ayuntamientos. En Morelos, lo logró en al menos 11 municipios, mediante la amenaza e intimidación a la autoridad, revela la Fiscalía General de la República.

En la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-SIN/0000174/2025, la FGR destaca los casos de Cuautla y Atlatlahucan.

Y es que, advierte, que la totalidad de los recursos humanos, materiales y de seguridad pública con que contaban dichos municipios, a cargo del prófugo Jesús Corona Damián y el detenido Agustin Toledano Amaro, respectivamente, estaban a disposición del Cártel de Sinaloa.

¿Por qué el narco busca filtrarse en los municipios?

“Ante tal panorama, resulta evidente que la delincuencia organizada, tiene un interés especial en poder controlar a los ayuntamientos, porque son el primer contacto con la ciudadanía, además de que concentran el mayor número de elementos policiales en el país”.

Continúo: “Por lo que, cuando Jesús Corona Damián y Agustin Toledano Amaro, acordaron incorporarse al Cártel de Sinaloa, pusieron a disposición de dicho grupo criminal, los recursos de los ayuntamientos, incluyendo su patrimonio y la policía local”, señaló la FGR en el expediente con el que solicitó órdenes de aprehensión contra 11 personas, entre funcionarios y Júpiter ‘N’, alias El Barbas, líder del Cártel de Sinaloa en esa región.

De acuerdo con el escrito, al que El Financiero tuvo acceso, los municipios que están en situación similar son: Axochiapan, Ayala, Cuernavaca, Tepalcingo, Tlalnepantla y Tlayacapan.

La FGR busca imputar también lavado de dinero a funcionarios y empresarios.